Deshalb ist das Einbauverbot umstritten

Nach einer Untersuchung des Energieverbandes BDEW wird in gut 48 Prozent von insgesamt 40,6 Millionen Wohnungen in Deutschland mit Erdgas geheizt, in gut jeder vierten Wohnung mit Öl. In 7,5 Prozent der Wohnungen heizt man etwa mit Holz, Pellets oder mit Kohle.

Fernwärme wird demnach in rund 14 Prozent der Wohnungen genutzt, dazu kommen knapp fünf Prozent mit Strom, etwa über eine Elektro-Wärmepumpe. Der CO2-Ausstoß einer Ölheizung liegt nach einer Beispielrechnung des Umweltbundesamtes bei 2,44 Tonnen CO2-Äquivalent im Jahr, während eine Gasheizung auf 1,92 Tonnen kommt (Durchschnitt bei einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus mit zwei Personen und 100 Quadratmetern Wohnfläche). Eine Heizung mit Braunkohlebriketts würde 3,24 Tonnen CO2 erzeugen, Fernwärme nur 0,62 Tonnen.