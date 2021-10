Kiel

Ein Kieler Hightech-Unternehmen gibt auf. Nachdem im Sommer ein Insolvenzantrag unvermeidbar wurde, steht nun fest: Der Leiterplattenhersteller Hans Brockstedt stellt Ende Oktober die Fertigung am Standort Kiel-Wellsee für immer ein. Nach Angaben der IG Metall verlieren 52 Beschäftigte ihren Arbeitsplatz. Neben den Folgen der Corona-Krise macht die Gewerkschaft den US-Investor American Industrial Acquisition Corporation (AIAC) für das Aus verantwortlich.

Der Firmensitz von Brockstedt in Kiel Wellsee. Quelle: Sven Janssen

AIAC hatte das Familienunternehmen 2016 aus einer ersten Insolvenz heraus übernommen. Damals war ein millionenschwerer Umsatz weggebrochen, nachdem ein großer Kunde – Hersteller von Bohrköpfen für die Ölindustrie – durch den Verfall der Ölpreise in Bedrängnis geraten war.

Markus Plagmann von der Gewerkschaft IG Metall Kiel-Neumünster wirft dem US-Konzern vor, nötige Investitionen unterlassen und über Jahre Geld aus dem Standort Kiel herausgezogen zu haben, um andere Tochterunternehmen in Deutschland über Wasser zu halten. Nachdem dieses Vorgehen gestoppt worden sei, hätten schließlich Umsatzverluste als Folge der Corona-Krise das Unternehmen in die Knie gezwungen. So habe Airbus als einer der bedeutendsten Kunden seine Bestellungen auf Null gefahren.

Kieler Technik für Mars-Mission und den A380

Die Hans Brockstedt GmbH, seit rund 40 Jahren am Markt, zählte zu den führenden Produzenten von elektrischen Leiterplatten im High-End-Bereich, insbesondere für die Luft- und Raumfahrtindustrie sowie militärische Abnehmer. Die Technik der Kieler kommt unter anderem im Mars Rover „Curiosity“ und im Airbus A380 zum Einsatz. Lange war Brockstedt eine von europaweit nur zwei Firmen, die für das US-Militär arbeiten durften.

„Die 52 Menschen und der Verlust ihrer Arbeitsplätze, die Familien, die dahinterstehen und auch betroffene Zulieferer zeigen hier erneut die Schwachstellen der deutschen Industriepolitik“, sagt Stephanie Schmoliner, Erste Bevollmächtigte der IG Metall Kiel-Neumünster: „Alle wollen Geld verdienen, niemand die Verantwortung übernehmen, und ein fehlender strategiescher Rahmen sowie Gesetzeslücken machen es im Zweifel einfach, auch so zu agieren.“ Dringend notwendig, um „Renditeruinen“ zu verhindern, sei eine industriepolitische Strategie entlang der Wertschöpfung und ein wirksamer Schutz des Betriebsvermögens.