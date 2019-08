Kiel

Die Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG aus Kiel habe mit der Entwicklung einer neuen Schiffsmotoren-Technologie die Voraussetzung geschaffen, um mit dem Einsatz von verflüssigtem Erdgas die Schadstoffemissionen bei der Schifffahrt und in den Häfen signifikant zu reduzieren, hieß es zur Begründung.

Die GP Joule Gruppe mit Hauptsitz in Reußenköge bei Husum biete ganzheitliche erneuerbare Energie-Lösungen sowie eine marktfähige Technologie zur Wasserstoffgewinnung aus Ökostrom an. Sie treibe so die sektorenübergreifende Energiewende maßgeblich voran. Der Umweltpreis ist undotiert. Die geehrten Unternehmen bekommen ein Bronzerelief und eine Urkunde.

Auszeichnung seit 1984 verliehen

Die Studien- und Fördergesellschaft der Wirtschaft hat die Auszeichnung seit 1984 insgesamt 72 Mal verliehen. „Wir freuen uns über die erfreulich hohe Zahl an Preisträgern, die ein Beleg für die Bedeutung des Umweltschutzes in unseren Betrieben ist“, sagte der Vorsitzende der Gesellschaft, Philipp Murmann. Neue Technologien leisteten einen entscheidenden Beitrag zum Umwelt- und zum Ressourcenschutz der Zukunft.

