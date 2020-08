Kiel.

Das Fahrrad erlebt mitten in der Corona-Krise einen ungeahnten Boom: Auf den Straßen sind mehr Radfahrer unterwegs und selbst vor den Fahrradgeschäften bilden sich Schlangen. Wer jetzt ein neues Rad kaufen will, muss teils lange Wartezeiten in Kauf nehmen, einzelne Modelle sind vor dem nächsten Jahr nicht mehr verfügbar.

„Viele Leute fahren nicht in den Urlaub, die kaufen sich ein neues Rad“, sagt Heike Müller vom Fahrradhaus Müller, einem kleinen, inhabergeführten Betrieb mitten in Kiel. „Durch die Bank verkaufen wir alle Typen von Rädern gut.“

Worin liegen, neben abgesagten Urlauben, die Gründe für den Boom? „Das gute Wetter spielt auch eine Rolle“, sagt Müller. Viele Menschen wollten eben auch nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, um die Abstände besser einzuhalten. Und schließlich komme der Faktor Fitness dazu – lange waren die Fitnessstudios geschlossen, und deren Kunden begannen sich nach Alternativen umzuschauen – wie eben Fahrrad fahren.

Hochzeitsreise abgesagt, Fahrradtour gemacht

Philipp Mikloweit betreibt mit Oliver Barthke das Fahrradgeschäft Velocenter am Eichkamp. Er berichtet von einem Paar, das seine Hochzeitsreise auf die Malediven geplant hatte. Als diese abgesagt wurde, sind die beiden kurzerhand in sein Geschäft gekommen, um sich mit Fahrrädern ausrüsten – und die Hochzeitreise auf dem Rad durch Schleswig-Holstein anzutreten. „Wir verkaufen alles, vom Sportrad bis zum Tourenfahrrad“, sagt Mikloweit.

Doch nicht immer sind die Wunschräder vorrätig: Die Lieferzeit liege um die acht Wochen, sagt Müller, E-Bikes gebe es schon länger nicht mehr in der vollen Auswahl. Das Geschäft, das sie mit Mann Christian betreibt, hat ein Umsatzwachstum von 20 bis 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Sehr große Nachfrage auch nach E-Bikes

„Das ist unser bestes Jahr überhaupt. Es hat keiner damit gerechnet, dass die Saison so anzieht“, sagt Müller und ergänzt: „Noch habe ich Räder da.“ Bei den E-Bikes beispielsweise gebe es noch Auswahl bei den Modellen mit Diamantrahmen – die man früher „Herrenfahrräder“ nannte. Inzwischen seien die „Tiefeinsteiger“ so beliebt, dass die Diamantrahmen viel weniger nachgefragt würden.

E-Bikes haben für Felix Habke von Küstenrad in Kiel fast schon das Klopapier in der Nachfrage abgelöst. Da sei es gut, dass Hersteller wie Riese + Müller noch liefern könnten – eine der wenigen Firmen, die noch in Deutschland fertigen. Und natürlich haben diese schicken E-Bike-Modelle das Seniorenimage längst hinter sich gelassen. Die Tiefeinsteiger seien eindeutig im Trend, berichtet auch er. Im Kommen seien aber auch Lastenfahrräder: Dank E-Motor könnten diese locker bis zu einhundert Kilo transportieren.

Es geht um viel Fahrspaß

Mit rund 200 Rädern ist das Lager von Mikloweit noch gut gefüllt. Das Geschäft verkauft aber auch eher hochwertige Räder ab 1000 Euro, dafür mit viel Beratung. „Es geht um Fahrspaß, ein schönes Rad bietet auch immer mehr Freude“, wirbt er. Die Kunden seien in den Fachgeschäften besser aufgehoben, weil große Ketten die Räder eher auf Masse verkauften. Im September neigt sich die Saison langsam dem Ende zu, dann wird Ware fürs nächste Jahr bestellt. Doch das sei schwer abzuschätzen, sagt Müller. „Man weiß aber nicht, was noch kommt“, mahnt sie mit Blick auf eine mögliche zweite Welle ein wenig zur Vorsicht.

Ein großes Thema sind die Reparaturen: „Wir haben eine kleine Werkstatt und nehmen nur das an, was wir auch wirklich schaffen können“, berichtet die Fahrradhändlerin. Die Wartezeit liege aktuell bei zwei Wochen. Andere Läden haben da längere Listen. „Da ist so viel los wie sonst nur im Frühjahr zu Beginn der Saison“, sagt Müller. „Ja, Reparaturen sind sehr gefragt“, sagt auch Mikloweit, der sechs Reparaturplätze in seiner Werkstatt hat. Deshalb liegt bei ihm die Wartezeit bei einer Woche.

Jugendliche wollen dicke Reifen

Die Kunden, die auch in dem Geschäft gekauft haben, könne man immer dazwischenschieben, ergänzt Müller. Ein wenig schwer tut sie sich mit Fahrrädern, die online oder im Kaufhaus erstanden wurden. „Kein Fachhändler nimmt die gerne an. Schließlich möchte man die Räder ja auch guten Gewissens an die Kunden herausgeben. Denen fehlt die Endmontage. Beim Kunden kommen die Räder so an, wie auch wir sie vom Werk erhalten. Die Lager müssen eingestellt, die Speichen angezogen und Bremsbeläge montiert werden.“

Manchmal gibt es auch Trends, die den Fachhändlern Rätsel aufgeben: „Bei Jugendlichen sind Rennräder mit dicken Reifen angesagt“, berichtet Müller schmunzelnd. Auch wenn der Vorteil eigentlich nicht zu erkennen sei – die Jüngeren wollten eben nichts Alltägliches.

Bambusräder aus Kiel sind gefragt

Hochkonjunktur herrscht auch bei „my Boo“, dem Hersteller, der in Kiel Fahrräder mit Bambusrahmen aus Ghana selbst fertigt. „Auch wir erleben ein sehr starkes Jahr, machen gute Umsätze“, berichtet Alexander Döring von „my Boo“. Alle Modelle seien gefragt, vor allem Alltagsfahrräder. Deshalb könne aus vereinzelt auch zu Lieferzeiten von zehn Wochen kommen. „Aber wir haben einen Vorteil: Wir wechseln unsere Modelle nicht von Jahr zu Jahr, wie es die anderen Hersteller machen.“

Deshalb könne man auf die gleichen, hochwertigen Bambusrahmen in größerer Stückzahl zurückgreifen, die in Kiel endmontiert werden. „Sehr beliebt sind E-Bikes“, sagt Döhring, „auch sehr leistungsstarke.“ Die Kunden können ihre Bambusräder direkt in Kiel kaufen oder über das Händlernetz, das über einhundert Fachhändler in Deutschland umfasst. „Der Kunde hat einen Vorteil, wenn er vor Ort einen Ansprechpartner für sein Fahrrad hat“, sagt Döring.

Mieten statt Rad kaufen

Das niederländische Unternehmen Swapfiets ist im Juni 2019 in Kiel gestartet und bietet ein „Fahrrad-Abo“ gegen eine monatliche Gebühr an. Man habe dafür kontinuierlich neue Mitglieder gewinnen können, sagt ein Sprecher.

Ende 2019 hatte Swapfiets in Kiel über 500 Mitglieder gehabt, mittlerweile fahren über 1000 Swapfiets auf den Straßen. „Wir sind mit der Entciklung in der Stadt sehr zufrieden und freuen uns über neue Kunden“, so der Sprecher.

Tipps vom ADFC

Für den Fahrradclub ADFC „ist es auf jeden Fall erfreulich, dass so viele Menschen mehr Fahrrad fahren“, wie Vorsitzender Thomas Müller sagt. Aber es werde auf den Straßen auch etwas enger.

Man sollte als Einsteiger oder Wiedereinsteiger erst einmal auf Strecken fahren, auf denen man sich sicher fühle, ergänzt Geschäftsführer Jan Voß. An die Politik gerichtet fordert er, dem Fahrrad-Boom Rechnung zu tragen und mehr Flächen für den Radverkehr zu schaffen.