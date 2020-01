Ein Hauptgewinn für Nützen?

Nützen

Amazon kommt. Das erscheint für so einen Ort wie ein Sechser im Lotto. Denn wirtschaftlich kann Nützen schon Impulse vertragen. Durch die sandigen Böden ist die Landwirtschaft im Gemeindegebiet wenig ertragreich. Der Abbau der Kiesvorkommen hat sich daher zu einem wichtigen Wirtschaftszweig entwickelt. Unternehmerisches Gravitationszentrum ist bislang ein Recycling-Zentrum.

Gerüchte gab es schon lange

Und nun Amazon. Lange schon hielten die Ansiedlungspläne des weltgrößten Online-Versenders die Lokalpolitik in Atem. Nun ist aus Plänen und Absichtserklärungen eine handfeste Entscheidung geworden: Bereits in diesem Sommer will der Konzern in Nützen sein zweites Verteilzentrum in Schleswig-Holstein errichten. Erst im vergangenen Oktober war in Borgstedt bei Rendsburg - ebenfalls in unmittelbarer Nähe zur Autobahn 7 - das erste Zentrum in Betrieb gegangen. Auch dort war die Freude groß. Wie in Borgstedt sollen in Nützen rund 150 Arbeitsplätze im Zentrum selbst entstehen, hinzu kommen rund 600 Jobs für Fahrer, die täglich Zehntausende Pakete, die per Lkw aus den Logistikzentren im Süden kommen, in ihre Sprinter laden und dann den Kunden zustellen.

Konzern baut auf Lage und Mitarbeiter

„Wir freuen uns sehr, ein Verteilzentrum in Nützen zu eröffnen, in dem mehr als 20 Jahre logistische Kompetenz, technologischer Fortschritt und Investitionen in die Transportinfrastruktur stecken“, sagt Bernd Gschaider, Direktor von Amazon Logistics in Deutschland. Nützen verfüge über gute Infrastruktur und potenzielle Mitarbeiter: „Das sind für uns die wichtigen Voraussetzungen.“

Es gibt auch kritische Stimmen

Durch die Kommunalpolitik vor Ort waberte das Gerücht schon länger. Bereits im Mai vergangenen Jahres hatte Nützens Bürgermeister Klaus Brakel der Gemeindevertretung berichtet, dass Amazon auf besagtem Areal eine Betriebsstätte errichten wolle. Dann ploppte das Thema erneut auf, diesmal in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses in Kaltenkirchen. Ob die Ansiedlung von Amazon für die Gemeinde Nützen und die Stadt Kaltenkirchen ein Hauptgewinn ist, wird in der Kommunalpolitik allerdings durchaus kontrovers diskutiert: „Ich habe die große Sorge, dass die Verkehrsbelastung erheblich zunimmt“, sagte Hauke von Essen, CDU-Fraktionschef in Kaltenkirchen. Auch Lars Wrage, Geschäftsführer der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg, sieht großformatige Logistik-Ansiedlungen nicht nur positiv: „In Zeiten knapper Gewerbeflächen müssen Kommunen gut abwägen, ob sie große Areale für Logistik ausgeben oder lieber auf kleinere und dafür werthaltigere Ansiedlungen setzen.“

Lieferung soll schneller werden

Mit Borgstedt und Nützen will Amazon nicht nur die Abhängigkeit von Logistik-Größen wie DHL und Hermes verringern, sondern auch Liefergeschwindigkeit und Komfort erhöhen: Ein enges Netz an Verteilzentren gilt als Voraussetzung, damit Kunden bereits am Tag der Bestellung ihre Lieferung erhalten können.

Buchholz findet auch mahnende Worte

Aus Sicht von Wirtschaftsminister Bernd Buchholz ( FDP) ist die erneute Ansiedlung von Amazon ein Grund zur Freude: „Das ist ein Name mit einer Strahlkraft, die weitere Investoren von den Standortvorteilen des Nordens überzeugen kann.“ Allerdings erwarte er von Amazon auch, in der Praxis zu belegen, dass Vorbehalte mit Blick auf die Arbeitsbedingungen unbegründet seien.

