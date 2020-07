Bosbüll

Gut 200 Einwohner, ein paar reetgedeckte Höfe, das Gemeindehaus als Zentrum der Dorfgemeinschaft: Bosbüll ist ein kleines aber feines Örtchen im Kreis Nordfriesland. Nordsee und dänische Grenze sind nur wenige Kilometer entfernt. Es kommt nicht allzu oft vor, dass sich Politprominenz in dieser Ecke des Landes sehen lässt.

"eFarm" ist ein bundesweites Leuchtturmprojekt

Doch an diesem Dienstag ist es anders, denn Bosbüll bekommt einen Eintrag in die Geschichte der Energiewende: Im Beisein von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) ging hier eine Anlage zur Produktion von grünem Wasserstoff in Betrieb. Das an sich wäre nicht so bemerkenswert, denn sogenannte Elektrolyseure gibt es mittlerweile vielerorts. Doch dieser Wasserstoffmacher ist Kernstück der „eFarm“ – nach Angaben des Initiators GP Joule ( Reußenköge) das größte Projekt zur Wasserstoffmobilität bundesweit.

Acht Millionen schießt der Bund zur "eFarm" dazu

Der Minister ist begeistert, daran kann auch nordfriesischer Dauerregen nichts ändern: „Hier kann man sehen, wie die Wasserstoffstrategie perfekt umgesetzt wird – von der grünen Erzeugung mit Windkraft bis zur Erschließung umfassender Infrastruktur“, sagt Scheuer und fügt hinzu: „Ich bin sehr, sehr angetan von dem Projekt.“ Es wäre auch komisch, wenn der Minister das nicht wäre. Schließlich wird das Vorhaben mit rund acht Millionen Euro Bundesmitteln gefördert. „Gut angelegtes Geld für die Mobilität der Zukunft“, schwärmt der Minister.

Zwei Tankstellen werden in Bosbüll gebaut

Dass die „eFarm“ die Energiewende ganzheitlich angeht, lässt sich nicht abstreiten. Die Wertschöpfungskette beginnt mit der dezentralen Erzeugung von Ökostrom aus älteren Solar- und Windkraftanlagen, der direkt vor Ort von zunächst zwei Elektrolyseuren in grünen Wasserstoff umgewandelt wird. Mit der Abwärme werden Wohnungen und Betriebsgebäude beheizt.

Der erzeugte Wasserstoff soll an zwei eigens gebauten Wasserstofftankstellen in Niebüll und Husum zur Verfügung stehen. Betankt werden sollen ab September auch zwei Wasserstoffbusse, die den ÖPNV in der Region klimafreundlicher machen sollen. Dazu kommen mehr als 100 private und gewerbliche Interessenten, die sich für den Erwerb eines Brennstoffzellen-Fahrzeuges in den kommenden Monaten und Jahren bereit erklärt haben.

So funktioniert das Projekt „eFarm“ Getragen wird das Vorhaben von 20 Partnern – neben GP Joule etwa die Stadtwerke Husum, Bürgerenergieparks und die Team AG. Geplant sind insgesamt fünf Produktionsanlagen („Elektrolyseure“), die auf Basis der Elektrolyse Wasser unter dem Einsatz von Strom aus benachbarten Windrädern in Wasserstoff und Sauerstoff aufspalten. In der letzten Aufbaustufe können die Anlagen rund 600 Kilogramm Wasserstoff täglich erzeugen. Diese Menge reicht, um 20 Busse jeweils mindestens 350 Kilometer fahren zu lassen. Ein Kilo grüner Wasserstoff soll an den Tankstellen in Niebüll und Husum zehn Euro (brutto) kosten. Der Verbrauch von Wasserstoff-Pkw beträgt gut ein Kilo pro 100 Kilometer.

Auch der Energiewendeminister Albrecht ist angetan

Begeistert von diesem Ansatz ist auch Schleswig-Holsteins Energiewendeminister Jan Philipp Albrecht (Grüne): „Hier wird für eine ganze Region Pionierarbeit geleistet.“ Grüner Wasserstoff sei ein wichtiger Baustein für die Energiewende. Als Land mit einem sehr hohen Anteil an erneuerbaren Energien besitze Schleswig-Holstein einen „enormen Standortvorteil, um bundesweit einen Spitzenplatz einzunehmen.“

Albrecht verweist auch auf die schleswig-holsteinische Bundesrats-Initiative: Am vergangenen Freitag hatte die Länderkammer die Vorschläge für Eckpunkte der Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes ( EEG) angenommen.

Der nationale Bedarf an grünem Wasserstoff wird gewaltig sein

Und wenige Wochen zuvor hatte sich die Bundesregierung auf eine nationale Wasserstoffstrategie verständigt. Diese sieht zusätzlich zu laufenden Förderprogrammen sieben Milliarden Euro dafür vor, dass sich die Technologie am Markt durchsetzt, und weitere zwei Milliarden Euro für internationale Partnerschaften.

Bis 2030 sollen Anlagen zur Produktion von bis zu 14 Terawattstunden grünem Wasserstoffs aus erneuerbaren Energien in Deutschland entstehen. Der nationale Bedarf allerdings wird auf 90 bis 110 Terawattstunden geschätzt.

GP Joule setzt seit Jahren auf Wasserstoff

Die Wasserstoffproduktion in Bosbüll sei ein „Meilenstein für die Energiewende“, sagt auch Ove Petersen, Geschäftsführer von GP Joule: „ Wasserstoff bringt die erneuerbare Energie in die Sektoren, die bisher nur sehr wenig zur CO2-Einsparung beitragen.“ Das Unternehmen hatte bereits vor über zehn Jahren auf Wasserstoff gesetzt und 2016 mit der Planung des Projektes begonnen. Eine Gelddruckmaschine wird die „eFarm“ auf jeden Fall nicht sein. Sieben Jahre wird es mindestens dauern, bis der Verkauf von grünem Wasserstoff die acht Millionen an Investitionen wieder einspielt, die nicht vom Bund getragen werden.

