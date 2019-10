Ein Online-Portal für die Fischerei

Osterrönfeld

Die Website soll eine Anlaufstelle für alle sein, die sich zum Thema Fischerei informieren wollen: Touristen, die frischen Fisch aus der Region probieren wollen, Verbraucher, die sich über Nachhaltigkeit informieren wollen, Berufsanfänger, die sich fragen, ob der Beruf als Fischer wirklich der richtige ist, und Fischer, die wissen wollen, wo sie wann fischen dürfen.

Dabei fast die Website die unterschiedlichen Sparten der Fischerei im Bundesland zusammen: Von Hochseefischern über Krabben- und Binnenfischer bis hin zu Angeltourismus und Teichwirtschaft sind alle Teilbereiche auf der Website zusammengefasst. „Es freut mich, dass es gelungen ist, alle Sparten zu vereinen und die verbindenden Elemente der gesamten Fischerei nach außen zu tragen“, sagt Volquardsen.

Dass es neben dem „wir-fischen“-Magazin in gedruckter Form nun auch ein digitales Medium gibt, mit dem sich die Fischerei präsentiert, ist für Landwirtschaftsminister Albrecht besonders wichtig. „Die Menschen sind heute weit weg von der Realität und lassen sich nur noch in die Realität holen, wenn sie digital angesprochen werden“, sagt Albrecht. „Mit starken Bildern von Krabbenfischern oder von neuen Aquakulturen auf der Website können wir die Menschen da abholen, wo sie sind und eine emotionale Bindung zu den einheimischen Produkten aufzubauen. Das ist eine der Stärken dieses Projekts und auch diese Marke.“

Fischerei in Schleswig-Holstein hat ein Problem mit der Sichtbarkeit

Die Fischerei in Schleswig-Holstein habe insgesamt ein Sichtbarkeitsproblem, so Albrecht weiter. Viele wüssten überhaupt nicht mehr, dass die regionale Fischwirtschaft noch existiert, dabei habe die Fischerei eine tiefe traditionelle, kulturelle und geografische Verbindung zu der Region. „Mit dem Projekt müssen kurz gesagt alle Menschen in Schleswig-Holstein erreicht werden“, sagt auch Ursula Knutzen, die in Hohenlockstedt eine Teichwirtschaft betreibt und im eigenen Hofladen Karpfen verkauft, „Es müssen nicht nur die Verbraucher angesprochen werden, die guten Fisch kaufen wollen, sondern auch Touristen und die Politik. Denn die Fischerei braucht eine Perspektive.“

