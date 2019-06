New York

Ob Kaufhäuser, Eisdielen oder U-Bahn-Tickets: New York wirkt derzeit zu großen Teilen wie in Regenbogenfarben gehüllt. Mit rund vier Millionen erwarteten Besuchern feiert die Millionenmetropole „World Pride“, auch mit einer großen Parade am 30. Juni, um auf die Rechte und Themen unter anderem von Homo-, Bi- und Transsexuellen aufmerksam zu machen. „Pride“ - auf Englisch heißt das: Stolz.

Unzählige Läden und Häuser sind schon seit Wochen mit Regenbogenfarben geschmückt. Regenbogenfarben beherrschen die Schaufenster, dort, wo der Laden der Kaufhauskette jedes Jahr im Dezember mit seinen berühmten Weihnachtsdekorationen aufwartet. Auch die digitalen Anzeigetafeln auf dem Times Square stehen ganz im Zeichen von „Pride“ (Stolz), machen Werbung für themenbezogene Kleidung und Kosmetik, die in nahe gelegenen Geschäften wie Sephora, CoverGirl und Levi’s zu kaufen sind. Im Goethe-Institut, in der New-York Historical Society und vielen anderen Kultureinrichtungen gibt es spezielle Ausstellungen und Veranstaltungen. Die „Gay Street“ („gay“ bedeutet auf Englisch unter anderem schwul) im Szene-Stadtteil Greenwich Village wurde zeitweise sogar in „Acceptance Street“ (Straße der Akzeptanz) umbenannt.

Vor einem halben Jahrhundert wäre das in der Metropole noch unvorstellbar gewesen. In einer warmen Nacht am 28. Juni vor genau 50 Jahren feiern etwa 200 Menschen, darunter viele Homosexuelle, in der beliebten Bar „Stonewall Inn“ in der Christopher Street im Greenwich Village, als auf einmal acht Polizisten hereinkommen. Eine Razzia, wie schon so viele davor. Der Verkauf von Alkohol an Schwule ist damals illegal, tanzen dürfen sie auch nicht, und Frauen dürfen nur dann Hosen tragen, wenn sie außerdem mindestens drei „weibliche Kleidungsstücke“ anhaben. Die Polizisten führen eine lesbische Frau ab und traktieren sie im Handgemenge mit einem Schlagstock. Solche Schikanen sind schon häufiger vorgekommen - aber diesmal hat die Menge der Feiernden genug.

Jahrelange Gewalt, Unterdrückung und Ausgrenzung entlädt sich in offenem Protest und Widerstand, der später als Stonewall-Aufstand bekannt werden soll. „Wir hatten nichts, und so hatten wir nichts zu verlieren“, erinnert sich Tommy Lanigan-Schmidt, der damals dabei war. Flaschen und Steine fliegen auf die Polizisten, die sich bald von 600 Menschen bedrängt sehen und sich zum eigenen Schutz in der eben geräumten Kneipe verbarrikadieren. Mülltonen fliegen, Fensterscheiben bersten, die Demonstranten rufen „Gay Power“. Die Krawalle reißen nicht ab, noch Nächte später versammeln sich rund 1000 Demonstranten. Die Unruhen sind der Funke, der eine internationale Bewegung in Gang setzt - und das „Stonewall Inn“ wird zur Keimzelle der Protestbewegung.

Das Gay Liberation Monument erinnert im Christopher Park an die Krawalle im Juni 1969. Quelle: Christian Reister/epd

Schon zum ersten Jahrestag der Krawalle ziehen etwa 4000 Homosexuelle durch New York und fordern Gleichberechtigung, heute erinnert der jährliche Christopher Street Day (CSD) weltweit an die Vorfälle. Er steht für das Selbstbewusstsein der LGBTQ-Gemeinschaft (englische Abkürzung für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle und queer) und ihren Widerstand gegen Diskriminierung. Auch in Deutschland wird der CSD zu verschiedenen Terminen mit Paraden, Straßenfesten und Demonstrationen gefeiert. In Köln zieht die CSD-Parade am 7. Juli durch die Stadt, in Berlin am 27. Juli.

Das 2016 vom damaligen US-Präsidenten Barack Obama zum Nationaldenkmal erklärte „Stonewall Inn“, das inzwischen in keinem Reiseführer fehlt, öffnet nach wie vor an derselben Stelle an der Christopher Street jeden Tag um 14 Uhr seine Tür. „Der Ort, wo in einer schwülen Sommernacht 1969 der Stolz der Homosexuellen begann, und der Ort, wo er heute weiterlebt“, feiert sich die holzverkleidete Bar. Es gibt Tanzpartys mit DJs und ein spezielles „Stonewall Inn“-Bier mit regenbogenfarbenem Etikett. Im Fenster und an den Wänden hängen alte Artikel über die Aufstände. Zahlreiche Touristen fotografieren sich täglich vor der Bar und dem mit Regenbogenfahnen geschmückten kleinen Park gegenüber. Der demokratische Präsidentschaftsbewerber und frühere Vizepräsident Joe Biden hat auch vorbeigeschaut.

Ausschreitungen: Am 28. Juni 1969 eine Razzia in der New Yorker Kneipe „Stonewall Inn“ außer Kontrolle. Quelle: AP

Zum 50. Jahrestag der Aufstände hat sich vor kurzem sogar der New Yorker Polizeichef James O’Neill stellvertretend für das New York City Police Department ( NYPD) offiziell für das Verhalten der Polizisten von damals entschuldigt. „Die Handlungen des NYPD waren falsch - ganz einfach“, sagte O’Neill bei einer Pressekonferenz. „Das Verhalten und die Gesetze waren diskriminierend und unterdrückend und dafür entschuldige ich mich.“ Heute identifizierten sich zahlreiche New Yorker Polizisten als LGBTQ. So etwas wie die Stonewall-Aufstände könne nicht mehr vorkommen, meinte er.

Die Entschuldigung des NYPD-Chefs sei ein „starker erster Schritt“, sagte Stacy Lentz, seit 2006 Mitinhaberin des „Stonewall Inn“, der „ New York Times“. Aber sie betonte auch, dass es im Hinblick auf die Rechte von Menschen, die sich als LGBTQ identifizieren, noch sehr viel zu tun gebe - in New York und auf der ganzen Welt. „Der Kampf, der hier gestartet worden ist, ist noch nicht vorbei.“

World Pride, LGBT und Queer – was bedeutet das? LGBTQ: Die Buchstabenkombination bezeichnet das amerikanische Kürzel für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle und queer. Queer: Der Begriff stammt ursprünglich aus der englischen Sprache und bezeichnet Dinge, Handlungen oder Personen, die von der Norm abweichen. Oftmals ist es in der Verwendung negativ konnotiert. Als Bezeichnung für Homosexuelle wurde es bis weit in die Neunziger Jahre hinein ebenfalls als Schimpfwort gebraucht. Mittlerweile ist es aber gelungen, die Bedeutung umzukehren. Heute steht der Begriff „ Queer“ für die ganze Bewegung sowie für einzelne Homosexuelle, also Schwule, Lesbe, aber auch Bisexuelle, Intersexuelle, Transgender, Pansexuelle oder Asexuelle. Auch heterosexuelle Menschen, die Polyamorie praktizieren, bezeichnen sich als queer. Pride und Stonewall: Der Juni ist traditionell „Pride“-Monat, Hintergrund ein besonderes Ereignis - das sich am Freitag zum 50. Mal jährt. Frühmorgens am 28. Juni 1969 machte die Polizei eine Razzia im „Stonewall Inn“, einer bei Homosexuellen besonders beliebten Bar an der New Yorker Christopher Street. Die Aktion brachte nach langen Jahren der Unterdrückung das Fass zum Überlaufen: Es kam zu tagelangen Demonstrationen und Unruhen, die als Stonewall-Aufstand in die Geschichte eingingen und den Beginn einer internationalen Bewegung markierten. World Pride: World Pride bezeichnet die Kultur und Errungenschaften der Gemeinschaft der Schwulen, Lesben, Bi- und Transsexuellen in den USA und weltweit. Christopher Street Day: Im Jahr 1970 wurde in den USA das „Christopher Street Liberation Day Committee“ gegründet, das die erste schwule Demonstration organisierte. In Deutschland gab es Ende der Siebzigerjahre die ersten Umzüge, die für Selbstbewusstsein und gegen Ausgrenzung von Homosexuellen warben. Mittlerweile finden in zahlreichen deutschen Städten im Frühjahr und Sommer farbenfrohe Christopher-Street-Day-Paraden statt, die größten in Berlin und Köln.

Von Christina Horsten/DPA/RND