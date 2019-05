Atlanta

Der Superflieger des Startups Hermeus soll die Strecke zwischen New York und Paris in 90 Minuten zurücklegen. Das berichtet die Technik-Plattform arstechnica. Das Passagierflugzeug soll mit Mach 5, der fünffachen Schallgeschwindigkeit, über den Atlantik fliegen. Das Startup-Unternehmen Hermeus aus Atlanta hat in dem Venture-Capital-Geber Khosla Ventures einen milliardenschweren Financier gefunden. Mit dem Kapital könne ein Antriebs-Prototyp für die Rekordgeschwindigkeiten entwickelt werden, sagte Hermeus-Gründer und COO Skyler Shuford zu arstechnica.

Das besondere an dem Hermeus-Überschallflieger sei, so Shuford, die Tatsache, dass man bei der Entwicklung großenteils auf existierende Technik und Materialien setzen werde. „Wir arbeiten nicht an Wundern. Wir wollen eine Maschine konstruieren, keine Forschung betreiben.“

Erst wird ein Prototyp gebaut

Hauptsächlich werde man beim Bau des Hyperschallflugzeugs Titan verwenden. Der Antrieb solle durch einen Turbinen-basiertes Kombitriebwerk erfolgen. Die kommenden fünf Jahre werde man sich auf den Bau eines Prototypen konzentrieren, der in der Lage sei, mit Mach 5 zu fliegen. Erst danach, Shuford schätzt in acht bis zehn Jahren, werde die Entwicklung für das Hyperschall-Passagierflugzeugs beginnen.

Gegründet wurde Hermeus von Luftfahrspezialisten, die zuvor für Elon Musks privates Raumfahrtunternehmen SpaceX und das Unternehmen Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos gearbeitet hatten. Alle vier Gründer von Hermeus haben zudem für das Luftfahrtunternehmen Generation Orbit das Raketenflugzeug X-60A der US-Luftwaffe mitentwickelt. Hinzu kommt ein hochkarätiger Aufsichtsrat, der dabei helfen soll, die Vision des Hyperschallreisens zu realisieren.

Von RND/ Daniel Killy