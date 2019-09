Mit der Enthüllung der KitKat Chocolatory macht Nestlé Schokofans verrückt. Handgemacht von versierten Chocolatiers, in 1500 unterschiedlichen Geschmackskombinationen, da kann einem schon das Wasser im Mund zusammenlaufen. Rabia Khan, Chef der KitKat Chocolatory für Großbritannien und Irland, sagt: “Das sind die größten Neuigkeiten für KitKat seit der Vorstellung des KitKat Chunky vor genau 20 Jahren."

Vier Schokoladen, 14 Special Editions und 14 Flavours

Im Mittelpunkt der Chocolatery wird die "Create Your Break"-Station stehen, in der Schokofans ihren eigenen Riegel nach individuellen Wünschen zusammenstellen können. Dazu stehen als Basis die Schokoladensorten Vollmilch, Zartbitter, Weiße Schokolade und Ruby (die pinke Version von KitKat) zur Auswahl. Verfeinert werden können sie mit drei Zutaten aus folgender Auswahl: Salted Caramel, Schokotropfen, getrocknete Himbeere, Baiser, Mini Marshmallows, Shortbread, Brownies, Rosenblüten, Kokosflocken, Honigbruch, getrocknete Kirsche, Knisterbrause, Pistazie und Haselnuss.

Zusätzlich stehen noch die bereits fertigen Special Editions und die "Best of British" Editionen zur Auswahl.

KitKat Special Editions Nuttylicious Billionaire’s Treasure Jewels of the East Springtime in Japan Whisky & Ginger Zingtastic Gin & Tonic

“Best of British” Editionen Eton Mess Cherry Bakewell Marmalade Apple & Rhubarb Crumble Earl Grey Blackberry & Elderflower Lemon Posset Dandelion & Burdock

Vom 26. September bis zum 24. Dezember sind die Chocolatories in den Partner-Shops geöffnet. Das Premium KitKat besteht aus acht, statt der üblichen vier Teile und wird für den nicht ganz günstigen Preis von 14 Pfund (knapp 16 Euro) verkauft.

Vier Basisschokoladen stehen zur Verfügung. Dazu kommen drei selbst gewählte Zutaten. Quelle: Nestlé UK & Ireland

Der Haken: Die KitKat Chocolatory wird es nur in Großbritannien geben, nicht in Deutschland. Auch wenn Nestlé bereits ankündigte, später im Jahr – und passend zu Weihnachten – einen Online-Shop zu starten, liefert dieser nur innerhalb Groß Britanniens. Wenn das Angebot jedoch gut angenommen wird, plant Nestlé eine Expansion in andere Märkte, teilte der Konzern auf Nachfrage mit. Für Nestlé ist es übrigens der erste Versuch in Großbritannien, seine Produkte direkt an den Endverbraucher zu verkaufen.

Hier bekommt man die Sondereditionen der KitKat-Chocolatory

Wer zufällig noch einen Trip nach Großbritannien plant, sollte auch einen Stopp in einem der folgenden Orte einplanen. Denn hier wird es die KitKat Chocolatory in den " John Lewis" Stores geben: London (Oxford Street, Cheadle, Peter Jones, High Wycombe), Liverpool, Kingston, Cambridge, Glasgow, Nottingham, Edinburgh, Cardiff, Cribbs Causeway, Welwyn, Stratford, Bluewater, Leeds, Leicester, Birmingham, Southampton, Milton Keynes, Reading, White City Westfield, Trafford, York, Sheffield, Solihull, Poole und Brent Cross.

Der klassische KitKat-Riegel kann nach eigenen Wünschen verfeinert werden. Hier Vollmilchschokolade mit Haselnüssen und Salted Caramel. Quelle: Nestlé UK & Ireland

Personalisierte Schokolade schenken – auch schon in Deutschland möglich

So innovativ sich die Idee von Nestlé auch anhören mag, ganz neu ist sie nicht. Denn auch Toblerone mit Namen, Milka-Schokoladentafeln mit Foto drauf und M&Ms mit Wunsch-Druck gibt es bereits zu kaufen. Auch seine Lieblings-Zutaten in einer einzigen Schokolade zu vereinen, bieten Unternehmen wie "Chocri" bereits an.

Von Vanessa Casper/RND