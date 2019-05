Berlin

Sie nehmen die Wohnung auseinander oder machen Radau, wenn man es gar nicht brauchen kann. Unausgelastete Hunde sind eine echte Last. Oft ist das Problem allerdings hausgemacht: Die Tiere sind intellektuell unterfordert.

Aber: Wie findet man die richtige tiergerechte Beschäftigung für seinen Hund - ohne dass man sein Leben komplett umkrempeln muss?

Passender Hundesport : Temperament der Rasse bringt Aufschluss

Katja Krauß von der Hundeschule Greh in Berlin sagt: „Erstmal ist es wichtig, auf das Individuum zu schauen. Wie sieht der Alltag des Hundes aus? Was für ein Temperament hat er?“ Ein Hund, der mit ins Büro geht, hat sozusagen schon einen Job. „Viele Gerüche, viele Menschen. Das ist für die Tiere auch geistige Arbeit“, sagt die Expertin. Da verwundert es nicht, wenn der Hund nach einem 8-Stunden-Arbeitstag höchstens noch seinen Schlaf unterbricht, um einen Kontrollgang zum Futternapf zu machen.

Regelmäßige Bewegung: Gut für Körper und Geist

Bewegung ist natürlich trotzdem wichtig: „Eine Stunde sollte es bei erwachsenen Hunden mindestens am Tag sein, besser sogar zwei“, so Krauß. Und, na klar, kann man es auch beim Spazierengehen belassen. Aber regelmäßiger Sport ist vor allem deshalb gut, weil er in der Regel Bewegung und geistige Auslastung bietet.

Agility : Hindernisparcours für den Vierbeiner

Eine der beliebtesten Hundesportarten ist das Agility. Dabei wird eine Art Hindernisparcours durchlaufen. Auf Zeit müssen sie unter anderem Sprünge überwinden, durch Tunnel kriechen und Slalom laufen. Viele Tiere haben daran einen Heidenspaß. Marlies Köster vom Deutschen Hundesportverband erklärt: „Die Höhe der Hindernisse ist auf die Hunde angepasst, generell können alle teilnehmen“. Das ständige Springen und dessen Auswirkung auf die Gelenke wird in der Hundebesitzer-Szene allerdings heiß diskutiert.

Rasse des Hundes: So erkenne ich das richtige Hobby

Auf der Suche nach dem richtigen Hobby für den Hund ist es hilfreich, die Rasse und deren Triebe zu bedenken. „Oft geben Rassezuchtvereine Ideen für eine artgerechte Beschäftigung. Bei Mischlingen müssen Besitzer überlegen: Von welchem Anteil hat der Hund mehr?“, rät Astrid Behr vom Bundesverband praktizierender Tierärzte. Bei Retrievern beispielsweise ist die Sache klar: Ihre Passion ist das Bringen von Bällen, Stöckchen, Dummys. Die meisten lieben auch das Wasser, eine gute Möglichkeit der Beschäftigung sind also Bringspiele aus dem Wasser. Schwimmen ist zudem gut für die Gelenke.

Hütehunde: Nasenarbeit und Hindernistraining

Schwieriger wird es bei Hütehunden. Border Collies etwa oder auch Australian Shepherds sind hochintelligente Leistungssportler – allerdings im Schafe hüten. Die meisten Besitzer haben aber keine. „Der Hütetrieb ist schwer zu befriedigen“, bedauert Krauß. Die Hunde müssen also anders gefordert werden. Da sie sehr intelligent sind, bietet sich hier zum Beispiel komplexe Nasenarbeit an. Aber auch Hindernistraining jeglicher Art kann eine schöne Herausforderung für sie sein. „Die besten Hunde bei Meisterschaften in Agility sind meistens Border Collies oder Australian Shepherds“, weiß Köster.

Hundetrainerin Krauß hält dennoch nichts vom Agility: „Die Sprünge sind für die meisten Hunde zu hoch, das Training auf Zeit ist nicht artgerecht.“ Krauß wirbt dagegen für die Nasenarbeit mit Hunden. Egal ob Hütehund, Labrador oder Chihuahua. Die Nase der Tiere ist derart fein, dass es kein besonderes Talent brauche, um Gegenstände oder Stoffe auf Kommando zu erriechen.

Zehn bis 15 Prozent des Gehirns würden die Hunde zum Schnüffeln einsetzen. Ihre eigenen Hunde hat sie zum Beispiel auf die Allergiepflanze Ambrosia und Schimmel in Gebäuden trainiert. Denkbar ist aber auch das Schulen auf Trüffel, Geldscheine, Krebszellen, Allergene oder Bettwanzen. Wer täglich fünf Minuten trainiert, der könne seinen Hund in einem halben Jahr zum Suchhund ausbilden. Ein Profi braucht dafür oft nur zwei Wochen.

