Für viele Hundebesitzer ist der Vierbeiner mehr als nur ein Haustier: Er gehört zur Familie. Damit es dem besten Freund des Menschen an nichts fehlt, er sich wohl fühlt und gesund bleibt, ist die richtige Ernährung wichtig. Stiftung Warentest hat in der Zeitschrift „test“ (Ausgabe 6/2019) deshalb 26 klassische Nassfutter und fünf tiefgekühlte „Barf-Menüs“ getestet – neun von ihnen wurden als „mangelhaft“ bewertet.

Was gehört in ein gutes Hundefutter ?

Bei der Auswahl des richtigen Futters sollten Hundebesitzer stets auf die Bedürfnisse ihres Hundes eingehen: Ist es ein Welpe, ein schon ausgewachsener oder ein älterer Hund? Hat er Allergien oder verträgt bestimmte Zutaten nicht? Wie aktiv ist er?

Grundsätzlich muss ein Alleinfuttermittel so zusammengesetzt sein, dass es den täglichen Nährstoffbedarf an Vitaminen, Amino- und Fettsäuren vollständig abgedeckt wird. Nur so werden Herz, Skelett, Leber, Fell und Muskeln ideal unterstützt.

Falsche Futtermengenangaben

Laut Stiftung Warentest gibt rund die Hälfte der Hersteller für einige Gewichtsklassen falsche Mengenempfehlungen an. Oft wird angenommen, dass der Energiebedarf linear zur Körpermasse ansteigt: Kleine Hunde bekämen dann zu wenig Futter, größere hingegen zu viel.

Grundsätzlich sollten Futtermengenangaben als Empfehlungen und nicht als Richtlinie gesehen werden – denn im Endeffekt kommt es immer noch auf die individuellen Bedürfnisse des Vierbeiners an. Ein sehr aktiver Hund verbraucht beispielsweise wesentlich mehr Energie als ein Senior der selben Größe, der eher träge ist.

„Barfen“ – ein empfehlenswerter Trend?

„Barf“ ist die Abkürzung für biologisches, artgerechtes Rohfutter. Die meisten Hundehalter stellen es selbst zusammen: Natürlich soll es sein. Insbesondere für diejenigen, deren Vierbeiner viele Allergien haben, können eigene Kreationen eine Lösung sein. Bei den Zutaten orientieren sich Anhänger des Barfens an Beutetieren des Wolfes.

Sollte die Zeit nicht zu einer eigenen Zusammenstellung reichen, gibt es Tiefkühlmenüs, die versprechen, den täglichen Nährstoffbedarf zu decken: Sie sind im Test allesamt durchgefallen. „Die Fleisch-Gemüse-Mahlzeiten sind unausgewogen. Ihnen fehlen Vitamine und Mineralstoffe“, heißt es in der Zeitschrift „test“ (Ausgabe 6/2019). Dazu zählen zum Beispiel Kalzium, Magnesium oder Vitamin A. In vier der Produkte wiesen die Tester außerdem hohe Keimbelastungen nach, darunter vor allem Enterobakterien, die meist aus dem Darm stammen. Am stärksten waren das „Rind Komplettmenü“ der Marke Procani und das „Barf-Menü vom Pferd mit Heidekartoffeln“ von Tackenberg belastet.

Nassfutter für Hunde: Ab 59 Cent am Tag rundum versorgt

Von 26 getesteten Nassfuttersorten bewerteten die Tester sechs als „sehr gut“. Für kleinere Hunde eignen sich zum Beispiel die „Orlando Schlemmerkern Pastete mit Rind, Kartoffeln und Kräutern“ von Lidl und die „Romeo Select feine Pastete mit Rind und Landgemüse“ von Aldi Süd. Für große Tiere empfiehlt die Stiftung Warentest beispielsweise die großen, günstigen Dosen von Edeka: „Saftige Brocken mit Rind in feiner Sauce“ der Eigenmarke gibt es bereits für 59 Cent pro Tagesration.

Teures Hundefutter im Test durchgefallen

Besonders auffällig: Unter den Verlierern im Test sind auch teure Produkte. Dazu zählt zum Beispiel das Nassfutter „Hirsch mit Quinoa, Kürbis, Birne und Nachtkerzenöl“ von der Marke Herzenshund. Bei einem Preis von 5,71 Euro pro Tagesration bemängeln die Tester unter anderem einen zu hohen Bleigehalt, niedrige Futtermengenangaben und zu wenig Vitamin B1 und E.

Futtermittelbestandteile und ihre Bedeutung Rohprotein Rohproteine sind alle stickstoffhaltigen Bestandteile des Futters und damit größtenteils die Summe aller im Futter vorhandenen Eiweißverbindungen. Hochwertiges und gut verdauliches Eiweiß spielt in der Hundeernährung eine große Rolle: Es trägt zur Erhaltung der Körpersubstanz und der Neubildung von Gewebe bei. Rohfett Das Rohfett beschreibt den Energiegehalt des Futters und sorgt für ein glänzendes Fell und eine gesunde Haut. Ein energiereiches Trockenfutter beispielsweise hat über 15 Prozent Fett. Das ist wichtig für Hunde mit einer hohen Aktivität, zum Beispiel Schlitten- oder Rettungshunde. Für Vierbeiner mit einer herkömmlichen Aktivität reicht ein Rohfettgehalt von 10 bis 12 Prozent im Trockenfutter und einem Prozent im Dosenfutter. Rohfaser Der Rohfasergehalt umfasst die nicht verdaulichen Bestandteile des Hundefutters, zum Beispiel Zellulose, Hemizellulose und Lignin. Eine gewisse Menge an Rohfaser im Hundefutter ist wichtig für die Darmtätigkeit des Hundes – zu hohe Anteile können jedoch zu Blähungen und großen Kotmengen führen. Rohasche Hier wird das Futter „verascht“, also erhitzt und anschließend verbrannt. Die Überreste werden anschließend gewogen. Dabei überleben nur die anorganischen Substanzen wie zum Beispiel Spurenelemente und Mineralien. Zu viel Rohasche im Futter bedeutet meist eine Beimengung von billigen Knochenmehlprodukten. Bei einem guten Trockenfutter sollte dieser Wert bei unter zehn Prozent und bei Dosenfutter unter zwei Prozent liegen. Fleisch und tierische Nebenprodukte Hierbei kann es sich um hochwertiges Muskelfleisch handeln, aber auch um minderwertige Schlachtabfälle. Schlachtabfälle wie Leber, Herz und Innereien enthalten lebenswichtige Nährstoffe für den Hund. Die Produkte dürfen in der EU nur von Tieren stammen, die zur Fleischerzeugung geschlachtet werden, also nicht von anderen Tierkadavern. Pflanzliche Nebenprodukte Zu den pflanzlichen Nebenprodukten gehören beispielsweise Getreide, Gemüse oder Hülsenfrüchte. Absolut verboten sind Füllstoffe wie Stroh oder Sägemehl. Die Anzahl der verarbeiteten Füllstoffe bestimmt unter anderem den Rohfaseranteil im Futter. Sensorische Zusatzstoffe Hier handelt es sich um jegliche Geschmacks- und Farbstoffe, beispielsweise Amaranth, Glycin oder Carotinoide. Sie tragen zu einem appetitlichen Anblick des Hundefutters bei.

Von RND/Jessica Orlowicz