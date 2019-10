Hannover

Der russische Kosmonaut Alexej Leonow ist tot. Das berichtet die russische Nachrichtenagentur TASS. Leonow starb im Alter von 86 Jahren.

Der Kosmonaut schrieb 1965 Geschichte, als er für etwas mehr als zwölf Minuten aus seinem Raumschiff trat und mit einem Haltegurt im All schwebte. Die Pioniermission endete beinahe in einer Katastrophe, als sein Anzug während des Weltraumspaziergangs aufgeblasen wurde und er nicht mehr in das Fahrzeug passte.

RND