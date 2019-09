Hamburg

Sollen Kinder motiviert ein Instrument lernen, kommt es vor allem auf baldige Erfolgserlebnisse an. Darauf weist die Zeitschrift "Kinder!" (Ausgabe Oktober 2019) hin. Damit der Nachwuchs motiviert bleibt, eignen sich vor allem Instrumente, bei denen sich relativ bald ein sauberer Ton einstellt.

Auch interessant: Jackentrick: So zieht sich Ihr Kind selbst an

Xylophon und Mundharmonika : Diese Instrumente sind für Einsteiger geeignet

Geige, Gitarre oder Posaune sind den Angaben nach für Einsteiger nicht geeignet. Besser klappt der musikalische Auftakt mit Xylofon, Blockflöte oder Mundharmonika. Soll es ein Tasteninstrument sein, kann die Melodica eine gute Alternative zum Klavier sein - besonders für sehr kleine Kinder. Sie müssen dann beim Musizieren nicht still und konzentriert auf einem Stuhl sitzen. Das Instrument ist insgesamt kleiner und handlicher.

Verschiedene Instrumente ausprobieren

Um herauszufinden, was dem Kind am besten liegt, können sie in der musikalischen Früherziehung verschiedene Instrumente erstmal ausprobieren, heißt es in der Zeitschrift. Es lohnt sich aber auch, den Nachwuchs mit zu Veranstaltungen zu nehmen, bei denen Musik gespielt wird - seien es Stadtfeste oder Konzerte. Und beim Musikhören zu Hause können Eltern zum Beispiel darauf achten, wie das Kind auf verschiedene Instrumente reagiert.

Das könnte Sie auch interessieren: Kabellos Musik hören: Bluetooth-Kopfhörer im Stiftung Warentest

RND/dpa