Die Grillsaison ist längst in vollem Gange und der Geruch von Bratwurst und Grillgemüse hängt in der Luft. Wer Freunde zum Grillen einlädt, kennt es: Ein komplettes Menü lässt sich problemlos am Grill zaubern – beim Nachtisch aber landet man dann aber oft doch wieder an Herd oder Backofen.

Obst auf dem Grill: Glut zur Seite räumen

Wenn die Entscheidung getroffen ist, den Nachtisch auf dem Grill zuzubereiten, sollte eines beachtet werden: Obst sollte stets nur indirekt gegrillt werden, rät auch das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE). Dabei kann die Glut einfach zur Seite geschoben werden – durch die niedrigeren Temperaturen gart das Obst schonender und bleibt saftig.

Wer es mit dem Dessert vom Grill einfach halten will, legt heimische Früchte wie Äpfel und Erdbeeren oder exotische Klassiker wie Ananas und Mango für fünf Minuten auf den Grillrost, informiert die Verbraucherzentrale. Bei Kernfrüchten sollten vor dem Grillen die Kerne entfernt werden. Übrigens lässt sich das Obst nicht nur als Dessert, sondern auch als Beilage zum Steak reichen.

Neue Aromen durch Honig und Zitrone

Obst lässt sich gut – in mundgerechte Stücke geschnitten – auf einem Spieß grillen. Banane kann sogar im Ganzen und mit Schale gegrillt werden: wenn die Schale schwarz ist, ist die Banane fertig. Alle Obstsorten entwickeln übrigens ein herrliches Aroma, wenn sie vor dem Grillen in eine Marinade aus Honig und Zitronensaft gelegt werden.

Extra Tipp für Naschkatzen: Während des Grillens das Obst immer wieder mit Honig bestreichen.

Lecker: Banane im Speckmantel

Wer mal etwas Spezielles ausprobieren möchte, wie wäre es mit Banane im Speckmantel? Zuerst wird eine Marinade aus Orangensaft, Honig, Zitronensaft und ein wenig Chili angemischt. Dann wird die Banane in etwa zwei Zentimeter dicke Stücke geschnitten und für mindestens eine Stunde in der Marinade eingelegt. Danach werden die Bananen-Stückchen mit Speck umwickelt und auf den Grill gelegt. Hier auch beachten: Nicht direkt auf die Glut legen. Die Bananen im Speckmantel während des Grillens immer wieder mit der Marinade bestreichen.

