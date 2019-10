Ufo-Entdecker finden rätselhaftes Rechteck in der Ostsee

Åland

Die Taucher vom „Ocean-X“-Team suchen normalerweise unter anderem nach Schiffen, die im Ersten Weltkrieg versenkt wurden und in deren Wrackresten noch kistenweise Champagner und andere edle Tropfen schlummern. Bereits 1994 entdeckten der schwedische Taucher Peter Lindberg und seine Mitstreiter am Grund der Ostsee einen amerikanischen B-17-Bomber. Im gleichen Jahr fanden die Forscher in Gerichtsarchiven Hinweise auf ein Wrack, beladen mit allerlei wertvollen Alkoholika. Dies führte 1997 zur Entdeckung des Schoners „ Jönköping“, der ein Jahr später geborgen wurde. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen: An Bord der „ Jönköping“ fanden sich 2400 Flaschen Edel-Champagner aus dem Jahr 1907, die bei Christie‘s versteigert wurden und Rekordpreise erzielten.

Statt altem Schnaps oder wertvollem Schampus entdeckten die Taucher in diesem Sommer in der Nähe des angeblichen Ufos im Bottnischen Meer eine weitere „Anomalie“: Zwei rechteckige Gebilde, die im Winkel von vielleicht 130 Grad nebeneinanderliegen. Eines davon sieht aus wie ein Rechteck aus drei aufgeschütteten Steinwällen, eine Seite ist offen.

Was ist das und wie kam es dahin? Das wissen die Entdecker auch nicht. Ihr Büro lässt mehrere Anfragen unbeantwortet. In dem Video heißt es: „Ist das Rechteck natürlich entstanden oder hat es jemand gemacht? Das müssen wir herausfinden.“

Eigentlich sollte sich so ein Rätsel leicht lösen lassen, meint Dr. Thomas Förster, Unterwasserarchäologe aus Stralsund und Mitarbeiter am Deutschen Meeresmuseum:. „In der Vergangenheit sind wir bei der Suche nach archäologischen Fundplätzen in der Ostsee schon mehrfach auf Anomalien gestoßen, die mit Sonaren oder über Luftbilder aufgenommen wurden.“ Allerdings konnten die Forscher die Anomalien stets bestimmen. Bei kreisförmigen oder auch viereckigen Strukturen handelte es sich meist um menschliche Hinterlassenschaften – oder Strukturen, die durch die Natur geformt wurden.

Ocean X kündigt zwar weitere Tauchgänge an, betonte aber bereits mehrfach, wie schwierig deren Finanzierung sei. Dabei ist das Team finanziell keineswegs auf den Verkauf alkoholischer oder anderer Schätze angewiesen: Zu den Sponsoren gehören Unternehmen wie Volvo und der Arbeitsbekleidungsanbieter Björnkäder. Zudem sammelt Ocean X Spenden und betreibt einen Online-Shop mit allerlei Merchandising-Produkten.

Team spricht nicht von Ufo

Das 2011 entdeckte Gebilde versetzte die Welt der Ufologen in helle Aufregung. Im Internet kursieren dramatische Computerzeichnungen, wie die 60 Meter große Scheibe in 80 Meter Tiefe ungefähr aussehen könnte. Ihre Entdecker nennen sie „Ostsee-Anomalie“ und die neu entdeckten Rechtecke „Anomalie 2“. Auf undeutlichen Unterwasseraufnahmen der Scheibe sind rechte Winkel zu sehen und etwas, was an eine Treppe erinnert. StarWars-Fans glaubten in dem steinernen Ding das Raumschiff „Millennium Falke“ zu sehen, mit dem Jedi-Ritter in die Schlacht gegen das finstere Imperium ziehen. Das Ocean-X-Team allerdings spricht nicht von einem Ufo.

Sind wir wirklich allein im All? Sichtungen von unbekannten Flugobjekten beschäftigen die Menschen immer wieder. Gesteuert von außerirdischen Wesen sollen „fliegende Untertassen“ von Zeit zu Zeit die Erde besucht haben. Sagenumwoben ist auch die sogenannte Area 51 in der Wüste von Nevada, in der das US-Militär Gerüchten zufolge Außerirdische untersuchen soll. Beweise dafür gibt es jedoch nicht. Neu ist allerdings die Sichtung eines „Unterwasser-Ufos“ vor der Küste Schwedens. Dennoch gibt es für Untertassen, die den Gesetzen der Physik zu trotzen scheinen, elektronische Geräte, die verrückt spielen, Kornkreise in Feldern und andere Phänomene in der Regel eine profane Erklärung. So wie bei „Ata“. Die nur 15 Zentimeter große Mumie mit dem bizarr geformten Schädel aus der Atacama-Wüste in Chile entpuppte sich nach einer genauen Untersuchung als menschlicher Fötus, dessen genetische Veränderungen zu Fehlbildungen führten. Einige Lichterscheinungen am Himmel lassen sich durch Satelliten erklären, deren Antennen Sonnenlicht auf die Erde werfen und so einen Sternschnuppen-ähnlichen Effekt erzeugen. Doch bald ist damit Schluss: Die Betreiberfirma hat eine neue Generation ins All geschickt, die nicht mehr reflektierend ist. Die alten Modelle sinken in eine niedrigere Umlaufbahn, bis sie durch ihr Verglühen in der Erdatmosphäre für einen letzten Lichteffekt sorgen. Schade eigentlich.

Kein normales Raumschiff

Andere dafür umso mehr. Experten fürs Übersinnliche überbieten sich in Deutungsversuchen. Dave Rosenfeld beispielsweise, Ufologe aus Utah/ USA, glaubt Schleifspuren ausgemacht zu haben. Die sollen entstanden sein, als die Scheibe abstürzte und über den Meeresboden schlitterte. Und warum ist das Ufo aus Stein und nicht aus Metall? Weil es kein normales Alien-Raumschiff ist, sondern eine lebende Maschine, die nur gerade seit ein paar tausend Jahren ein Nickerchen macht. Gerüchte, dass auf Schiffen, die sich auf der Wasseroberfläche über der „Anomalie“ bewegen, angeblich stets sämtliche mit Strom betriebenen Messinstrumente ausfallen, tragen nicht unbedingt dazu bei, dass die fantasiegeschwängerten Geschichten weniger werden.

Professor vermutet natürlichen Ursprung

Bei Volker Brüchert, Geologie-Professor an der Universität Stockholm, hält sich die Aufregung in Grenzen. So spektakulär sei das Ganze wohl nicht, sagte er der „ Süddeutschen Zeitung“. Er geht vielmehr von einem natürlichen Ursprung aus. Die Scheibe bestehe aus vulkanischem Basalt-Gestein, das hätte die Untersuchung von Proben ergeben. Der runde Stein könnte im Zuge von Gletscherbewegung vom schmelzenden Eis auf den Meeresboden gerutscht sein. So etwas sei häufig passiert. „Dropstone“ nennen Geologen dieses Phänomen.

Unterwasserarchäologe Förster würde sich eine wissenschaftliche Untersuchung der rätselhaften Rechtecke wünschen. „Aber das muss man natürlich wollen“, gibt er zu bedenken in Richtung der schwedischen Taucher. Schließlich bestehe dann ja immer die Möglichkeit, dass sich ein spannender Mythos ins Nichts auflöst. Und wer möchte das schon?

Von Gerald K. Wördemann und Ulrich Metschies