Zehntausende Graukraniche stärken sich derzeit für ihren langen Flug in den Süden auf Rastplätzen in Brandenburg. Die Vögel versorgten sich überwiegend auf abgeernteten Maisfeldern mit Nahrung, so Kristina Hühn von der Naturschutzstation Rhinluch (Brandenburg). Die Station zählte am zweiten Oktober-Wochenende 55.220 Kraniche.