Als Tag zu Ehren der Väter wird der Vatertag oft als Gegenstück zum Muttertag verstanden. Vielerorts unternehmen Männergruppen Wanderungen oder Fahrradtouren. Statt sich mit Blumen und Pralinen beschenken zu lassen, steht bei den Ausflügen aber auch der Konsum von reichlich Alkohol auf dem Programm.

Immer häufiger prägen Saufgelage, rüpelhaftes Auftreten und Verkehrsunfälle das Bild des Ehrentags. Zeit, sich einmal mit den Ursprüngen des Vatertags auseinanderzusetzen.

Warum fällt der Vatertag auf Himmelfahrt ?

Die Entstehung des Vatertags ist eng mit Christi Himmelfahrt verbunden, wenngleich den weltlichen Feiertag heutzutage kaum noch etwas mit dem religiösen Fest verbindet.

Mit Saufgelagen hatte der Vater- oder auch Herrentag ursprünglich nämlich nur wenig zu tun. Stattdessen hat der Feiertag historische Wurzeln, die bis ins Mittelalter zurückreichen.

Bereits im 16. Jahrhundert sind die Menschen an Christi Himmelfahrt für Prozessionen auf die Felder gezogen, um dort für eine gute Ernte zu beten. Im Anschluss traf man sich dann zum Feiern – und somit letztlich auch zum Trinken.

Nachdem der christliche Ursprung des Festes im 19. Jahrhundert immer mehr seinen Stellenwert verlor, entwickelte sich am gleichen Datum die sogenannte „Herrenpartie“ und schließlich der moderne Vatertag.

In Ostdeutschland ist die Bezeichnung Herrentag üblich, in Sachsen und Thüringen auch Männertag. Zumindest eine Parallele zum ursprünglichen Brauch ist geblieben: Es wird nicht nur getrunken, sondern auch gewandert.

Vatertag : Wo ist er ein Feiertag ?

Auch wenn er von vielen Männern als solcher begangen wird, der Vatertag selbst ist kein gesetzlicher Feiertag. Wohl aber Christi Himmelfahrt, an der gläubige Christen die Rückkehr Jesu als Sohn Gottes in den Himmel feiern.

In mehreren Ländern der Welt ist Christi Himmelfahrt ein gesetzlicher Feiertag. Neben Deutschland zum Beispiel auch in der Schweiz, Österreich, Frankreich, Schweden, Kolumbien und Namibia.

Vatertag in anderen Ländern

In seiner volkstümlichen Variante mit Wanderung und alkoholischen Getränken wird der Vatertag vor allem in Deutschland gefeiert. Trotzdem gibt es ähnliche Gedenk- und Festtage zu Ehren der Väter in anderen Ländern. Hier eine Auswahl:

• In Dänemark gilt der Tag des dänischen Grundgesetzes am 5. Juni als Vatertag.

• Die Kubaner feiern Vatertag am Día de los Padres, er findet am 3. Sonntag im Juni statt.

• Ebenfalls am 3. Juni wird Vatertag in den USA gefeiert. Hier sogar mit Blumen und Gedichten, also ähnlich dem Muttertag.

• Als tatsächliches Pendant zum Muttertag wird der Vatertag in Italien gefeiert. Der Josefstag am 19. März gilt in vielen katholisch geprägten Ländern als Vatertag, zum Beispiel auch in Portugal oder Spanien.

• In Polen feiert man Vatertag am 23. Juni. Hier wird er Dzień Ojca genannt.

• In Thailand heißt der Vatertag Wan Phor und wird am Geburtstag von König Bhumibol Adulyadej am 5. Dezember gefeiert.

Wann ist Vatertag ?

Als beweglicher Feiertag, der immer exakt 39 Tage nach Ostersonntag stattfindet, fallen Christi Himmelfahrt und damit Vatertag zwar immer auf einen Donnerstag, allerdings variiert das Datum.

In den nächsten fünf Jahren finden Christi Himmelfahrt beziehungsweise Vatertag an diesen Daten statt:

• Vatertag 2020: Donnerstag, 21. Mai

• Vatertag 2021: Donnerstag, 13. Mai

• Vatertag 2022: Donnerstag, 26. Mai

• Vatertag 2023: Donnerstag, 18. Mai

• Vatertag 2024: Donnerstag, 9. Mai

Erhöhte Verkehrsunfälle am Vatertag

Am Vatertag kommt es in Deutschland überdurchschnittlich häufig zu Verkehrsunfällen unter Alkoholeinfluss. Laut dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft sogar 2,4-mal häufiger als an gewöhnlichen Tagen. Nur an Neujahr ereigneten sich demnach noch mehr alkoholbedingte Unfälle.

Neben Verkehrsunfällen kommt es am Vatertag auch vermehrt zu Schlägereien und Sachbeschädigungen. Der erhöhte Alkoholkonsum und die daraus resultierenden Probleme veranlassen viele Städte und Gemeinden, zeitlich und örtlich beschränkte Sanktionen, wie etwa Glasflaschen- und Grillverbote in öffentlichen Parks, auszusprechen.

Von pf/ Lennart Hecht/RND