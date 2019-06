Hannover

Forscher in Australien haben den Verdacht geäußert, dass die Nutzung von Smartphones und anderen mobilen Geräten eine Art Horn am Hinterkopf verursachen kann. In einer Studie hatten die Wissenschaftler der Universität Queensland 1.200 Röntgenbilder untersucht. Fast die Hälfte der Aufnahmen von Leuten zwischen 18 und 30 Jahren zeigten knöcherne Veränderungen am Hinterkopf – oberhalb dem Ende der Wirbelsäule, schreiben die Forscher auf „nature.com“.

Diese anatomische Veränderung wurde bisher eher mit der Alterung in Verbindung gebracht, nun aber erstmals in großer Zahl in der Generation der jungen Erwachsenen beobachtet. Die knöchernen Wölbungen sind bis zu 30 Millimetern hoch, leicht zu erfühlen aber von außen kaum zu sehen.

Wissenschaftler raten zu mehr Prävention

Die Wissenschaftler gehen davon au, dass das Aufkommen von Smartphone, Tablets und anderen mobilen Geräten einen Einfluss auf die Entwicklungen haben, weil die Nutzer ihren Kopf stark nach vorne beugen. Sie machen sich daher Sorgen um die weitere Entwicklung der Generation, die die neue Technik intensiv nutzt. Ihre Empfehlung: Mehr Aufklärung über eine richtige Körperhaltung.

