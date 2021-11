Aktenstapel neben Aktenstapel in der Führerscheinstelle des Kreises Plön. Kurz vor Ende der Frist fällt vielen Autofahrern ein, dass sie sich einen neuen EU-Führerschein zulegen müssen. Die alten Dokumente werden Jahrgang für Jahrgang ungültig. So kommt man an den neuen „Lappen“.