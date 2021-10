Bordesholm

Die rund 300 Grundschüler der Lindenschule Bordesholm können sich nächste Woche auf ein schönes Lesegeschenk freuen. 14 Viertklässler entwickelten in den vergangenen Wochen unter Anleitung des Comic-Zeichners Tim Eckhorst eigene Fußball-Geschichten, die als Heft mit dem Titel „Der fiese Willi – Fußball beinhaat“ gedruckt wurden. Clou der Zeichengeschichten im DIN A5-Format, die von den Nachwuchsautoren ab Montag in der Grundschule verteilt werden: Die Comics hatte Rötger Feldmann mit einer eigens für den Zeichenkurs entworfenen Figur angeschoben.

Feldmann, besser bekannt als Brösel und Erfinder der „Werner“-Figur, folgte einer Anfrage von Eckhorst. Der 36-jährige Zeichner und Grafiker startete im Mai mit dem Comic-Kurs an der Lindenschule. Eckhorst hatte die damaligen Drittklässler über eine Autorenpatenschaft besucht und sich mit einer Lesung vorgestellt. „Wörterwelten. Literatur lesen und schreiben mit Autor:innen“ nennt sich das Projekt, das vom Bundesverband der Friedrich-Bödecker-Kreise im Rahmen des Programms „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ des Bundesbildungsministeriums mit lokalen Partnern auf die Beine gestellt wird.

Nur fürs Schulprojekt: Brösel kreiert Figur

Rötger Feldmann kam im Juni beim Zeichenkurs vorbei und brachte neben Stiften und Büchern gleich eine eigene Geschichte für die Jungen und Mädchen mit. „Der fiese Willi“ heißt die eigens kreierte Figur, der seinem Kumpel Oskar auf sechs Bildern einen Streich spielen will. Willi entdeckt eine Betonkugel, malt sie schwarz und weiß als Fußball an und lädt mit unschuldiger Miene seinen Freund zum Kicken auf dem Bolzplatz ein. Wie die Story weitergeht, sollten die Schüler über die Sommerferien austüfteln.

Herausgekommen sind 14 verschiedene Geschichten, die alle in dem Heft abgedruckt wurden. Feldmann freute sich über die Ideen der Nachwuchszeichner. „Toll, was die Kids sich ausgedacht haben“, erklärte der 71-jährige Starzeichner, der mit Ehefrau Petra Feldmann zur Übergabe der frisch gedruckten Hefte an die Kinder vorbeikam. Einige spannen die Geschichte so weiter, dass Oskar tatsächlich gegen den vermeintlichen Fußball zum Elfmeter antrat und sich gleich ziemlich wehtat.

Nicht nur „Autsch!“ oder „Knack!“

Aber nicht alle malten Sprechblasen mit Wörtern wie „Autsch!“, „Knack!“ oder „Aua! Krankenwagen!“. Eine Alternativlösung begeisterte auch Brösel: „Dass sich eine Möwe auf den Ball setzt und wegen der Farbe nicht mehr wegfliegen kann, ist schon ziemlich lustig,“ urteilte der „Werner“-Erfinder, der aktuell seine Comics aus den 1980er-Jahren neu aufarbeitet. Auch Eckhorst hatte eine Version beigesteuert, der Blumenthaler ließ vor dem Tritt in die Betonkugel einen Gärtner dazwischengrätschen.

Insgesamt 50 Zeitstunden coachte Tim Eckhorst die jungen Zeichner zum Thema Comic-Gestaltung und Geschichten erzählen. Schulleiterin Christiane Steffen ist richtig stolz auf die Kursteilnehmer: „Es ist nicht ohne, über viele Wochen immer freitags und manchmal sonnabends zusätzlich zum normalen Unterricht zur Schule zu kommen.“ Die Schüler haben Feuer gefangen. Sie lesen viel mehr Zeichengeschichten als vorher und greifen öfter zum Zeichenstift. „Wir probieren einfach mehr aus, und wir sind auch besser geworden, dann macht es auch mehr Spaß“, erzählte Greta.