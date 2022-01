1000 Haushalte in Neumünster ohne Strom

Neumünster

Am Mittwoch fiel gegen 14.50 Uhr in Teilen von Neumünster der Strom aus. Betroffen waren die nördlichen Stadtteile Einfeld und Tungendorf. „Ein Großteil des Gebiets war aber bereits nach 20 Minuten wieder versorgt“, teilte Niklas Grewe mit, Pressesprecher der Stadtwerke Neumünster (SWN). Betroffen war das Gebiet ungefähr nördlich des Stoverwegs und der Kieler Straße 300.

Etwa 1000 Haushalte waren in Neumünster ohne Strom

Die Ursache war eine bei Bauarbeiten an der Bahnlinie in Einfeld durchtrennte Mittelspannungsleitung. Gegen 16.30 Uhr war der gesamte Bereich wieder am Netz, zuletzt war es nur noch ein Unternehmen, das keinen Strom hatte. Es waren nach ersten Schätzungen rund 1000 Haushalte betroffen.

Durch die Versorgungslücke kam es auch zu einem kurzzeitigen Ausfall einer Fernwärmestation. So konnten Kunden im Norden der Stadt feststellen, dass ihre Heizkörper für einen kurzen Moment kälter wurden. Niklas Grewe: „Die Station war aber wenige Minuten später wieder im Betrieb, und die Wärme stand wieder zur Verfügung.“