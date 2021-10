2,5 Promille: Bordesholmer fährt Schlangenlinien durch Neumünster

Neumünster

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend ist einer Streifenwagenbesatzung in Neumünster ein VW Passat ins Auge gefallen. Der Wagen fuhr kurz nach 23 Uhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit und teilweise in Schlangenlinien stadtauswärts auf der Rendsburger Straße. Das meldete die Polizei am Sonntag.

Neumünster: VW-Fahrer missachtet Haltezeichen der Polizei

Trotz Aufforderung, anzuhalten, fuhr der Wagen weiter in Richtung A 7. Auf der L 328 überholten die Polizisten den VW und konnten ihn bis zum Stillstand herunterbremsen. Im Innenraum fiel den Beamten sofort ein starker Alkoholgeruch auf. Ein freiwillig durchgeführter Test bei dem Autofahrer ergab einen Wert von 2,5 Promille.

Anschließend wurde dem 31-jährigen Fahrer aus Bordesholm eine Blutprobe zur Bestätigung entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.