25-Jähriger rast in Baustelle auf der A215 bei Blumenthal der Polizei davon

Neumünster

Eine Polizeistreife fuhr nach Angaben der Polizei Neumünster gegen 1.50 Uhr über die A215 aus Kiel in Richtung Neumünster. In Höhe Blumenthal bemerkten die Beamten, dass neben dem Streifenwagen ein schwarzer BMW in der Baustelle plötzlich beschleunigte – auf 200 Stundenkilometer bei erlaubten 80.

Die Streife startete die Verfolgung. In Höhe des Dreiecks Bordesholm schlossen die Polizisten auf. Auf dem Revier kontrollierten sie den Fahrer. Der 25-Jährige wies einen Atemalkoholwert von 0,54 Promille auf, eine Blutprobe wurde angeordnet.

Der Mann sei seinen Freunden „angestachelt“ worden zu sein, so schnell zu fahren, gab er bei der Vernehmung an. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Führen eines Pkw unter Alkoholeinflusses sowie anderer Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung. Brisant: Erst im Mai 2021 soll der 25-Jährige seinen Führerschein zurückerhalten haben. Damals wurde er wegen einer anderen Trunkenheitsfahrt einkassiert.

Von RND/axl