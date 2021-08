Neumünster

Die Theaterpädagogin Sabine Burtzlaff und der Musiker Frank Becker hatten 1996 die Idee, mit behinderten Menschen ein Theaterstück einzuüben. Ein Jahr später wurde „Plunder“ aufgeführt, und weil es allen so viel Spaß machte, wurde die Theatergruppe Krimskrams gegründet. Die wird nun stolze 25 Jahre alt.

Zunächst war die bunte Truppe beim Jugendverband Neumünster angesiedelt, aber das änderte sich 2004. „Seitdem sind wir an den Verein der Lebenshilfe Neumünster angegliedert, und der finanziert uns auch“, sagt Sybille Brügmann. Sie und der musikalische Leiter Bernd Soffner sind die Motoren der Gruppe, an deren Arbeit alle immer noch so viel Spaß haben.

Soffner formuliert den Grundgedanken so: „Es ist nicht das Ziel, behinderte Menschen in eine Gruppe Nichtbehinderter zu integrieren, sondern alle Mitspieler werden in ein Projekt, eine Idee, einen Zusammenhang eingebunden.“ Damit macht er klar, dass beim Krimskrams zwar eine lupenreine Inklusion stattfindet, aber dass das keine „Spende“ an Behinderte ist, sondern ein gemeinsames Erlebnis.

Sybille Brügmann, Co-Leiterin des Theaters Krimskrams, zeigt die DVD zum Jubiläum. Quelle: Thorsten Geil

Geprobt wird meist von November bis zum Sommer des Folgejahres in der Kreuzkirche an der Rendsburger Straße. Dann ist das Stück aber noch nicht viel mehr als eine Idee. „Wir spielen kleine Szenen und schauen uns unsere Akteure genau an: Wer kann was? Wer hat Lust worauf?“, sagt Sybille Brügmann. Die ersten Stellproben werden mit Playmobil-Figuren gemacht, um den Akteuren zu verdeutlichen, wo auf der Bühne sie stehen oder gehen sollen.

Erst im Frühjahr des Folgejahres schreibt Bernd Soffner das Stück, das dann intensiv einstudiert wird und traditionell am Wochenende nach Himmelfahrt seine Premiere feiert. Es folgen ein paar weitere Aufführungen in Neumünster und im Umland. In den vergangenen Jahren wurden so jeweils rund 1500 Zuschauer mit einem Stück erreicht. In den 25 Jahren wurden insgesamt 15 Stücke erarbeitet und aufgeführt, zuletzt 2018 „Der Schatz von Helgoland“. 2009 gab es „Die Räuber von Brachenfeld“.

Jedes Stück geht in Neumünster immer gut aus

Häufig spielt der Alltag von behinderten Menschen eine Rolle auf der Bühne. Auf jeden Fall ist es immer lustig, und immer gibt es viel Musik, die Bernd Soffner extra komponiert. Und eine Sache ist auch ganz wichtig: Die Sache geht immer gut aus.

Zurzeit zählen rund 50 behinderte und nichtbehinderte Akteure im Alter von 6 bis 65 Jahren zur Gruppe; jeder kann mitmachen. Sie alle brennen darauf, die Arbeiten an „Die blaue Reise“ fortzusetzen, denn die Arbeiten mussten im Februar 2020 wegen Corona unterbrochen werden. Sybille Brügmann: „Sobald wir dürfen, legen wir wieder los!“

Um den Akteuren und den Freunden von Krimskrams die Zeit bis zur nächsten Premiere zu verkürzen, haben die Macher jetzt eine DVD mit einem einstündigen Dokumentarfilm produziert. Darin sind viele Szenen aus den Stücken zu sehen, und die Organisatoren kommen zu Wort, um die besondere Faszination vom Krimskrams-Theater zu erklären.

Die kurzweilige DVD kann man für zehn Euro kaufen und bei Bernd Soffner (bernd-soffner@posteo.de) per Mail bestellen.