In den Neumünsteraner Gemeinden laufen die Planungen für das Weihnachtsfest auf Hochtouren. Dabei zwingend zu beachten: die aktuelle Corona-Verordnung. Diese sieht für Gottesdienste derzeit mindestens 3G vor, sofern die Teilnehmerzahl nicht um die Hälfte begrenzt werden soll. Für einige Kirchen in der Stadt ist jedoch auch das nicht sicher genug, sie feiern Heiligabend mit 2G-Regelung und Maskenpflicht.

Propst Block: „Keiner muss an Heiligabend zuhause bleiben“

Eines scheint klar: „Wir möchten kein Hotspot sein und nehmen unsere Verantwortung ernst“, sagt der Neumünsteraner Propst, Stefan Block. Zwar sieht Block es als problematisch an, wenn man Menschen aufgrund fehlender Nachweise nicht in die Kirche lassen kann – insbesondere im Sinne der Religionsfreiheit und der Rolle als Seelsorge. Die Einschränkungen dienen jedoch der Sicherheit, schließlich „soll keiner beim Betreten der Kirche Angst haben müssen“. Und Block betont aufgrund der Vielzahl an kreativen Angeboten der Gemeinden: „Keiner muss dieses Jahr an Weihnachten zuhause bleiben.“

Stefan Block ist Propst des Kirchenkreises Altholstein mit Sitz in Neumünster. Quelle: Anna Leste-Matzen (Archiv)

2G gilt etwa bei der Vicelinkirche: Alle Gottesdienste über die Weihnachtsfeiertage finden dort nur für Geimpfte und Genesene statt. An den Eingängen werden Nachweise kontrolliert, während der Feierlichkeiten gilt die Maskenpflicht. Um genügend Zeit am Anlass zu haben, seien die Anfangszeiten auseinandergezogen worden, so Pastor Wolfgang Miether. Nach eigenen Angaben gilt für die Chöre in der Vicelinkirche zusätzlich 2G-Plus – also inklusive eines tagesaktuellen Tests.

Gottesdienst per Livestream: Neumünsteraner Kirchen setzen auch auf digitale Angebote

Doch auch von zuhause aus zuschauen ist möglich: Der Familiengottesdienst am Nachmittag sowie die Christmette spät abends werden zudem per Livestream gezeigt. Auf ein ähnliches Konzept setzt die Erlöserkirche, auch hier wird es ein digitales Angebot geben. Zusätzlich wird bei der Gemeinde in Gadeland um eine Anmeldung für die Weihnachtsgottesdienste gebeten – aufgrund der begrenzten Anzahl an Plätzen in der Kirche.

Ausschließlich unter 2G finden auch die Gottesdienste in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirchengemeinde und der Johanneskirche statt. Eine hybride Variante ist hingegen in der Bugenhagenkirche angedacht. Während in der Kirche 2G gilt, wird zusätzlich unter der Weihnachtskastanie im Garten ein Open-Air-Gottesdienst angeboten – egal ob geimpft und genesen oder nicht. Ebenso wird in der Wichernkirche eine Außen-Variante der Christmette angeboten. Falls das Wetter nicht zu nass wird, findet sie in der Itzehoer Straße bei den Rasenhügeln statt.

Open-Air-Gottesdienste sind Alternative an Heiligabend

Auf 3G hingegen setzt die Andreas-Gemeinde – beim Familiengottesdienst am Nachmittag unter freiem Himmel sowie in der Kirche am frühen und späten Abend. Die 3G-Regel mit Maskenpflicht gilt auch in Einfeld in der Christuskirche beim Open-Air-Gottesdienst mit dem Posaunenchor, im Innenbereich ist ein Impf- oder Genesenennachweis erforderlich. Ebenfalls mit 3G plant man bei der Lutherkirche, der Versöhnungskirche und der katholischen Gemeinde in der Pfarrkirche St. Maria-St. Vicelin. Einzig die Wichernkirche in Faldera sieht laut Block derzeit 3G ohne Maskenpflicht vor.

Etwas Besonderes hat man sich für die Anscharkirche einfallen lassen, um das Krippenspiel dieses Jahr zu ersetzen. Mit 0G – unabhängig von Impf-, Genesenen- und Testnachweisen – wird mit Pastorin Engelhard am Nachmittag ein Weihnachtsspaziergang durch die Kirche angeboten. Dabei machen Teilnehmerinnen und Teilnehmer in kleinen Kohorten Halt an verschiedenen Stationen, um den Heiligabend in der Kirche dennoch hautnah erleben zu können. Zu den weiteren Gottesdiensten gilt dort 2G.

Menschen in Neumünster sehnen sich nach Ritualen an Weihnachten

Block gibt zu bedenken, dass die Planungen nur vorläufig sind, die Landesverordnung sowie die Corona-Lage in Neumünster können sich jederzeit ändern. Zudem sei man gespannt, wie groß der Ansturm der Menschen in den Kirchen an Weihnachten dieses Jahr sein wird. Pastorin Simone Bremer von der Vicelinkirche hofft derweil auf viele freudige, emotionale Neumünsteranerinnen und Neumünsteraner zum Weihnachtsfest: „Den Menschen ist danach, wieder Rituale an Weihnachten aufleben zu lassen; und für viele gehört der Gottesdienst an Heiligabend einfach dazu.“