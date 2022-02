50 Jahre im Gegenwind: AJZ in Neumünster feiert

Neumünster

Am 25. Februar 1972 war es endlich soweit: Das „Aktion Jugendzentrum“ (AJZ) wurde in der Friedrichstraße 24 eröffnet. Mindestens ein Jahr lang hatte es in Neumünster Forderungen, Demonstrationen und politische Kämpfe von Jugendlichen für einen offenen und unkommerziellen Treffpunkt gegeben. „Wir sind eines der ältesten autonomen und selbstverwalteten Jugendzentren Deutschlands“, sagt Niklas Schulze, der dort als Sozialpädagoge arbeitet. Das Jubiläum soll gefeiert werden, aber wegen Corona erst im Mai.

Als Teil der bundesweiten Jugendzentrumsbewegung kämpfte die Aktionsgruppe damals für einen Raum in Neumünster, in dem Jugendliche ihre Freizeit selbstbestimmt gestalten wollten. Immer wieder stand das AJZ in dem ehemaligen „Astoria“-Kino im Gegenwind, war umstritten und stand in Haushaltsdebatten der Ratsversammlung öfter vor dem Aus - aber immer wieder ging es gut aus.

Der Schriftzug des Astoria-Kinos war lange über der Tür zu sehen, ebenso die Werbung für Holsten-Bier. Quelle: AJZ-Archiv

Mittlerweile muss das AJZ nicht mehr bangen, im Gegenteil: Die Stadt lässt eine alte Fabrik an der Anscharstraße, die Ribsteinhalle, umbauen. Nach aktuellem Stand soll das Jugendzentrum im kommenden Jahr dahin umziehen.

„Wir blicken auf 50 Jahre offene Kinder- und Jugendarbeit und alternative Kulturarbeit in Selbstverwaltung zurück“, sagt Rabea Bahr, Vorstandsmitglied des AJZ-Trägervereins. Getragen wird das gesamte Projekt von diesem gemeinnützigen Verein, finanziert von der Stadt. Die hat das Gebäude irgendwann gekauft, lässt das AJZ mietfrei agieren und bezahlt die Personalkosten für sechs Mitarbeiter. Dafür entsendet die Ratsversammlung zwei Mitglieder in den Vorstand.

Im AJZ-Verein Neumünster wird basisdemokratisch entschieden

Der Verein funktioniert auf ehrenamtlicher Basis – und wie im Geiste von vor 50 Jahren passiert hier immer noch alles basisdemokratisch. Die sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter agieren als Kollektiv, und alle wichtigen Entscheidungen fallen durch die Kinder und Jugendlichen, die hier jeden Tag kommen und spielen, lernen, an Fahrrädern herumschrauben, Kunstwerke bauen und Spaß haben. „In unseren regelmäßigen Versammlungen lernen die Kinder auch zu diskutieren, andere Meinungen anzuhören und sich durchzusetzen“, sagt Niklas Schulze. Gewaltlosigkeit ist die oberste Regel. Wer dagegen verstößt, fliegt raus.

Anfang der 1970er-Jahre kämpften junge Leute auf dem Großflecken für ein eigenes Jugendzentrum. Quelle: AJZ

Von der Spieleauswahl über die Öffnungszeiten bis hin zu Personalentscheidungen können die Kinder und Jugendlichen hier mitreden und -entscheiden. „Alle Stimmen werden gehört, Uneinigkeiten ausdiskutiert und gemeinsam wird entschieden“, so Schulze.

In den 50 Jahren blieb auch noch etwas anderes bestehen: Eine antidiskriminierende Haltung, die nicht nur Grundlage für verschiedene Kulturveranstaltungen ist, sondern sich auch im pädagogischen Ansatz wiederfindet. Bereits in den Anfangsjahren wurden regelmäßig Kulturveranstaltungen wie der „Rock-Schwoof“ organisiert, das AJZ wurde als Raum für Initiativen wie das Lateinamerika-Komitee oder auch als Gründungsort für den Frauennotruf genutzt.

Die alte Ribstein-Halle an der Kieler Straße wird saniert. 2023 soll das AJZ hierhin umziehen. Quelle: Thorsten Geil

Weil das AJZ in den 50 Jahren immer als Treffpunkt für Linke, Punker und oft auch sozial Schwächere galt, war es nie unumstritten. Mitglieder der Jungen Union trauten sich hier noch nie rein. In den 1980er-Jahren gab es Stress mit Poppern auf ihren Vespas, später versuchten rechte Demonstranten zum AJZ an der Friedrichstraße zu gelangen – wie die Linken wiederum vor dem Neonazi-Treffpunkt „Titanic“ demonstrieren wollten. Die „Titanic“ war viele Jahre in der Nachbarschaft des AJZ angesiedelt. Lange gab es auch Beschwerden, weil die Partys im AJZ zu laut waren.

Heute gibt es in der Woche tägliche Angebote für Kinder und Jugendliche. Freitag ist Mädchentag. Wenn Corona vorbei ist, soll es auch wieder Konzerte geben. „Wir bieten den Kindern der Innenstadt hier einen sicheren, verlässlichen Raum. Die meisten kommen aus prekären Verhältnissen, haben oft keine Winterkleidung und sprechen häufig wenig Deutsch. Aber wir sind für sie da“, sagt Niklas Schulze. Zum Teil kommen die Kinder schon in dritter Generation hierher.

Das 50-jährige Jubiläum wird im Mai an der Friedrichstraße 24 gefeiert – auch wenn das ganze Gebäude mittlerweile wirklich marode ist. Verschiedene Veranstaltungen sind geplant, etwa eine Diskussion, ein Filmabend und manches andere.