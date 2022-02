93-Jährige im Schlaf in Neumünster überfallen und ausgeraubt

Neumünster

Die Kriminalpolizei Neumünster hat es mit einem außergewöhnlich schweren und widerlichen Raub in Neumünster zu tun. Eine 93-jährige Frau wurde im Stadtteil Tungendorf im Schlaf von Einbrechern überrascht und ausgeraubt.

Am Montag gegen 22 Uhr lag die alte Dame schon in dem Einfamilienhaus an der Schulstraße in ihrem Bett, als zwei Männer ein Fenster auf der Rückseite des Hauses aufhebelten und einstiegen. Sie überraschten die alte Dame im Schlafzimmer.

Ein Täter würgte die Frau (93) in ihrem Bett

Einer der beiden Täter hielt die Frau im Bett fest, schlug auf sie ein und würgte sie, bis sie dem Täter sagte, wo sie Geld und Wertsachen aufbewahrt. Der zweite Täter durchsuchte derweil das Haus. Die Täter machten Beute und flüchteten das Fenster. Die alte Dame rief die Polizei, die sofort eine Fahndung einleitete – aber vergeblich.

Das Opfer wurde mit leichten Verletzungen für weitere Untersuchungen ins Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster gebracht.

Die Polizei Neumünster sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern und fragt: „Wer konnte am Montag gegen 22 Uhr verdächtige Beobachtungen in der Schulstraße in Neumünster machen? Wem sind ortsfremde Personen oder Fahrzeuge in der Nähe aufgefallen?“ Hinweise werden an die Polizei in Neumünster unter der Rufnummer 04321-9450 erbeten.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Tatort liegt ganz in der Nähe eines anderen schweren Raubs, der sich im März 2021 ereignet hat. Zwei falsche Paketboten hatten sich Zugang in ein Einfamilienhaus verschafft und den Bewohner (82) überfallen und ausgeraubt. Der Fall war vor ein paar Wochen auch Thema in der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY ungelöst“. Nach der Sendung hatte es einige Hinweise gegeben, aber die Täter sind nach wir vor unbekannt. Die Polizei Neumünster sieht – außer der räumlichen Nähe – keinen Zusammenhang, da die Taten sehr unterschiedlich waren.