In der Innenstadt von Neumünster steht eine Brücke zur Sanierung an, die auf den ersten Blick als solche gar nicht so leicht zu erkennen ist. Die Kieler Brücke verbindet als Straße den Kuhberg mit dem Großflecken. Sie überspannt die Schwale, die unter einem Gebäude aus der Häuserzeile hindurch in den Teich fließt. Das Bauwerk muss nach Angaben der Stadt abgedichtet werden.

Kieler Brücke soll bis Januar 2022 saniert werden

Die Arbeiten an der Brücke sollen am Montag, 16. August, beginnen. In zwei Abschnitten soll die Sanierung der Abdichtung der Brücke zur darunter fließenden Schwale bis Ende Januar 2022 erledigt sein. Es seien nur abschnittsweise Beeinträchtigungen für Fußgänger und Radfahrer zu erwarten, kündigt die Stadt an. Der Kfz-Verkehr sei davon nicht betroffen.

Ab Montag werde der Abschnitt zwischen der Fahrbahn und dem Außenbereich des Eiscafés Venezia für Fußgänger gesperrt. Auf dieser Höhe klafft im Bürgersteig der Kieler Brücke ein circa ein Meter breiter Spalt, durch den man von oben auf die fließende Schwale blicken kann. Dort sind auch Teile des Gewölbes zu sehen, das aus dem Jahr 1834 stammt und durch das der Fluss immer noch geführt wird. Das Bauwerk lässt sich nur mit Tauchausrüstung inspizieren. Der Durchfluss reicht von Rencks Park auf der Rückseite der Häuserzeile an der Kieler Brücke bis in den Teich.