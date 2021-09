Adventskalender Neumünster brachte tollen Erlös

Neumünster

Es ist eines der Leuchtturmprojekte von Serviceclubs in Neumünster: Bereits seit 15 Jahren bringen Inner Wheel und die Lions von Neumünster-Holsten den Neumünsteraner Adventskalender heraus. Jetzt wurde der Erlös von 2020 ausgeschüttet.

Das Erfolgsprojekt wurde auch im Corona-Jahr 2020 von vielen Unternehmen unterstützt, die Gewinne stifteten oder sich als Sponsoren mit dem eigenen Logo auf dem Kalender verewigten. Die Zahl der verkauften Kalender wurde von 7000 auf 6000 leicht gesenkt, da die Akquise der Sponsoren genau in den Lockdown fiel und so die Kontaktaufnahme erschwert war.

Erlös fließt an soziale Einrichtungen in Neumünster

Im Vorjahr wurden 31000 Euro ausgeschüttet, aber dennoch lässt sich das jetzt veröffentlichte Ergebnis sehen: Der Gesamterlös aus dem Adventskalender 2020 liegt bei exakt 25662,70 Euro. Das Geld kommt wie immer sozialen Projekten zugute. In diesem Jahr wurden unter anderem der Verein Alte Obstwiese, die Onkolotsen der Krebsberatungsstelle, das Projekt „Klasse 2000“ an der Johann-Hinrich-Fehrs-Schule, das Schulgeld-Projekt „Lolas Kinders“ für Waisen in Simbabwe, das Frauenhaus und das Café Jerusalem mit Spendengeldern unterstützt.

Auch 2021 wird es wieder einen Neumünsteraner Adventskalender geben, wie die Vertreter der beiden Serviceclubs versprachen.