Neumünster

„Die untere Grenze ist ein Stunde.“ Das ist aber nur zu schaffen, wenn die Familie alle Unterlagen parat hat und alles glatt geht; dann füllt Reinhard Pries einen Antrag auf Arbeitslosengeld II – vulgo: Hartz IV – in dieser Zeit komplett aus. Aber meistens dauert es länger; obwohl Pries sich seit elf Jahren mit solchen Formularen beschäftigt. Aber in seinem Büro sitzen diejenigen, die mit Behördenschreiben Mühe haben. Und Pries’ Kollegin Karin Blunck sagt: „Die Anträge sind schon sehr umfangreich.“

Hilfsangebot an sechs Standorten

Blunck und Pries befassen sich ehrenamtlich mit den Dingen, die viele am liebsten gar nicht lesen wollen, geschweige denn ausfüllen: Sie sind Ämterlotsen. Das ist ein Projekt der Diakonie Altholstein. An insgesamt sechs Standorten helfen die Ämterlotsen Menschen bei Formularen und Anträgen. Die meisten Probleme kommen dabei aus dem Jobcenter, erzählt Pries. Eigentlich sollen die Berater dort selbst ihren Kunden helfen, aber die steckten bis zur „Unterkante Oberlippe“ in Arbeit und schickten ihre Kunden oft zu den Ämterlotsen – Ehrenamtler als Helfer für überforderte Angestellte.

Ein Problem, mit dem viele zu kämpfen haben, die bei Pries und Blunck sitzen, ist die Sprache. „Sie sprechen schon deutsch“, sagt Karin Blunck: „Aber nicht Behördendeutsch.“ Manchmal bringen sie dann ihre Kinder mit, die in der Schule deutsch lernen und dann als Dolmetscher aushelfen.

Ämterlotsen bei der Diakonie Wer sich als ehrenamtlicher Ämterlotse für 15 Stunden pro Monat engagieren möchte, kann sich bei der Diakonie Altholstein melden. Helfer werden laufend gesucht. Ansprechpartnerin ist Karin Blunck, die unter Tel. 04321/2505 2725 und E-Mail karin.blunck@diakonie-altholstein.de zu erreichen ist. Informationen über Ämterlotsen stehen auch im Internet: www.diakonie-altholstein.de/de/aemterlotsen

Alle Behörden und Ämter, aber auch Stadtwerke oder andere Dienstleister, die Strom oder Telekommunikation liefern, stellen ihre Kunden mit ihren Schreiben immer wieder vor Probleme, die dann bei den Ämterlotsen landen. Und für die Menschen geht es oft um viel: dass Arbeitslosen- oder Krankengeld gezahlt wird, dass der Strom nicht abgestellt wird oder der Mietvertrag gekündigt. „Wir sind die Schreiber für die Kunden“, beschreibt Reinhard Pries seine Arbeit. „Viele würden ohne uns nicht zurechtkommen.“

Karin Blunck schildert einen typischen Fall: Ein Paketfahrer erkrankte, die Lohnfortzahlung von seinem Arbeitgeber kam nicht. Es stellte sich heraus, dass einige Unterlagen nicht richtig ausgefüllt waren, das ärztliche Attest passte nicht genau. So ein Fall kostet dann viel Mühe, auch beim Telefonieren mit den Beteiligten.

Ämterlotsen müssen zwischen Sachbearbeitern und Kunden auch schlichten

Die Ämterlotsen werden zwar von einigen Behörden gern in Anspruch genommen, aber eine Sonderbehandlung genießen sie nicht: Sie stecken in den gleichen Telefon-Warteschleifen wie alle anderen. Und manchmal schlüpfen die Ämterlotsen sogar in die Rolle von Mediatoren, um ein verhärtetes Verhältnis zwischen Sachbearbeiter und Kunde auf eine neue Basis zu stellen.

„Überwiegend Dankbarkeit“ stellt Reinhard Pries bei seinen Kunden fest. „Ich helfe Menschen, die es wert sind“, beschreibt er seine Motivation. „Die es nicht wert sind, denen helfe ich auch, aber nicht mit Überzeugung.“ Er hat sogar Stammkunden, die immer wieder seine Hilfe suchen. „Manchmal sind die auch nett“, sagt er diplomatisch.

Grundgedanke bei den Ämterlotsen ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Wer mit einem Packen ungeöffneter Briefe kommt und dann auf seinem Handy spielt, bekommt von Karin Blunck die gelbe Karte: „So nicht!“ Sie animiert ihre Kunden zur Mitarbeit: Briefe öffnen, Unterlagen sortieren.

Reinhard Pries hat als Abteilungsleiter in einer Bank gearbeitet, bevor der heute 76-Jährige zu den Ämterlotsen kam. Karin Blunck, 66, ist pensionierte Landesbeamtin. Pries hat acht Jahre lang die Ämterlotsen in Neumünster, Bordesholm und Kiel koordiniert, diesen Posten hat Blunck zum Jahreswechsel übernommen. So beschreibt sie die Ehrenamtler: „Ämterlotsen sind Rentner, die nicht nur Rasen mähen wollen.“