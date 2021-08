18 neue Corona-Fälle treiben die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt Neumünster an diesem Mittwoch auf 60,0 Fälle je 100 000 Einwohner in die Höhe. Am Vortag war der Wert leicht auf 42,5 gesunken. Am Montag hatte der Wert bei 45 gelegen.