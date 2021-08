Der Inzidenzwert für Neumünster steigt weiter. 13 neue Corona-Fälle meldet die Gesundheitsbehörde der Stadt an diesem Donnerstag, am Vortag waren es bereits 18. Damit beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz je 100 000 Einwohner aktuell 73,8. Damit liegt Neumünster beim RKI bundesweite an der Spitze.