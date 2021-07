Die Sieben-Tage-Inzidenz von Neumünster ist Sonntag leicht gestiegen. Hatte der Wert am Freitag bei 18,8 gelegen, weist er nun 20 Infektionen pro 100.000 Einwohner auf. Zwei Frauen und ein Mann erkrankten am Wochenende laut Gesundheitsamt am Coronavirus. Sie steckten sich unabhängig voneinander an.