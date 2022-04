Andrang von Flüchtlingen hat in Neumünster stark nachgelassen

Neumünster

Der große Ansturm von Flüchtlingen aus der Ukraine ist bislang zumindest in Neumünster ausgeblieben. In der vergangenen Woche sind knapp 30 Menschen neu eingetroffen. Derzeit sind 375 Flüchtlinge aus der Ukraine bei der Stadt offiziell registriert. Von ihnen sind 198 in Wohnungen untergebracht worden, wie Stadtsprecher Stephan Beitz berichtet.

Die Zahl der neu ankommenden Flüchtlinge aus der Ukraine stagniert nach Angaben von Stephan Beitz bundesweit. Neumünster hat sich auf bis zu 1200 Menschen eingerichtet, die bis zum Sommer dorthin kommen könnten.

Sporthalle der Gemeinschaftsschule Brachenfeld soll nächste Woche geräumt werden

In der Notunterkunft in den Sporthallen der Gemeinschaftsschule Brachenfeld sind derzeit 50 Menschen für jeweils wenige Tage untergebracht. Sie schlafen auf Feldbetten in der Halle. Möglichst schon in der kommenden Woche soll die Halle geräumt werden, damit der Sportunterricht wieder ungehindert stattfinden kann.

Der genaue Zeitpunkt hängt davon ab, wann die neue Notunterkunft in der ehemaligen Fußballhalle Stefan-Schnoor-Arena an der Fehmarnstraße arbeitsfähig ist. Dort stehen bereits Feldbetten.

TBZ-Mitarbeiter schließen die Sanitär- und Duschcontainer an. Quelle: Thorsten Geil

Auf dem Parkplatz hat das Technische Betriebszentrum (TBZ) in dieser Woche je vier Container für Duschen und Toiletten aufgestellt. 20 Duschen und Toiletten stehen damit zur Verfügung. Der Aufwand war etwas größer als gedacht. Die Männer vom TBZ mussten neue Wasser- und Abwasserleitungen legen. Am Donnerstag wurde auch noch an der Stromversorgung gearbeitet.

Die Stadt richtet mit Unterstützung der Arbeiterwohlfahrt Neumünster jetzt in der ehemaligen Kundenhalle der Deutschen Post an der Friedrichstraße 7 - 19 eine ehrenamtlich geführte Kleiderkammer für Flüchtlinge aus der Ukraine ein.

Benötigt werden gut erhaltene Kleidung, besonders für Frauen und Kinder zwischen drei und 13 Jahren, Kindergummistiefel und neue Unterwäsche. Auch Babynahrung und Hygieneartikeln (Oropax, Duschgel, Shampoo, Waschmittel, Damenbinden und Tampons, Deos, Handcreme, Bodylotion, Wickelunterlagen, Feuchttücher für Babys, Schnullerketten) sind vonnöten.

In der ehemaligen Hauptpost wird eine Kleiderkammer für ukrainische Flüchtlinge eingerichtet. Quelle: Thorsten Geil

Spenden können ab Mittwoch, 20. April, immer montags, mittwochs und freitags von 9 bis 12 Uhr sowie von 16 bis 20 Uhr dort abgegeben werden. Die Zufahrt zur Anlieferung und Annahme erfolgt über den Hof auf der Rückseite des Gebäudes von der Friedrichstraße aus.

Die Kleiderkammer wird ausschließlich für Flüchtlinge aus der Ukraine montags, mittwochs und freitags von 9 bis 12 Uhr sowie von 16 bis 20 Uhr geöffnet (Zugang vom Postparkplatz).

Das Team des Sozialkaufhauses der Diakonie an der Wasbeker Straße 53 hilft zudem dabei, Wohnungen für Flüchtlinge mit Möbeln auszustatten. Dort werden dringend Möbel und Hausrat als Spenden gesucht. Für Möbelspenden bittet das Team des Sozialkaufhauses vorab um eine E-Mail mit Fotos und den üblichen Kontaktdaten an lager-nms@diakonie-altholstein.de oder um Rücksprache unter Tel. 04321/2505-3500 oder -3510). Bei Bedarf werden die Spenden abgeholt.