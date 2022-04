Angriff in Neumünster: Teenager schlägt Mädchen auf Spielplatz

Neumünster

Am Sonnabend ist es gegen 17.50 Uhr auf dem Spielplatz an der Dithmarscher Straße 6 in Neumünster zu einer Körperverletzung an einem achtjährigen Mädchen. Das Kind spielte dort mit drei Freunden (sieben bis elf Jahre alt) an und auf den Schaukeln, als drei männliche Jugendliche (alle etwa 15) auf sie zukamen.

Erst gab es nur dumme Sprüche und Beleidigungen, aber dann schlug einer der Jugendlichen das achtjährige Mädchen an den Hinterkopf, weil es die Schaukel nicht freigeben wollte. So schilderte es ein Polizeisprecher. Das Mädchen erlitt Kopfschmerzen. Erst, als eine Fußgängerin mit ihrem Hund dazwischen ging, flüchteten die drei Jugendlichen von dem Spielplatz und liefen Richtung Boostedter Straße davon.

Neumünster: Polizei sucht Zeugen nach Angriff auf Mädchen

Die Polizei wurde eingeschaltet und sucht nach den Jugendlichen. Einer trug eine gelbe Jacke und hatte einen Bartansatz, ein zweiter war etwas korpulenter und trug einen lila-blauen Pullover, so die Beschreibung der Polizei. Zwei der drei Jugendlichen hatten ein Fahrrad bei sich.

Die Polizei Neumünster sucht nach weiteren Zeugen des Vorfalls und erbittet Hinweise unter der Rufnummer 04321/9450.