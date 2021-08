Neumünster

Damit hatten die Einbrecher wohl nicht gerechnet: Gegen 3.20 Uhr in der Nacht zu Freitag, 21. August, beobachtete ein Anwohner, wie sie versuchten, in eine Gaststätte an der Vicelinstraße in Neumünster einzusteigen. Vom Hinterhof aus sollen sie versucht haben, ein Fenster aufzudrücken, berichtet die Polizei.

Tatverdächtiger soll sich schlafend gestellt haben

Als der erste Streifenwagen nach wenigen Minuten am mutmaßlichen Tatort eintraf, lag laut Polizei ein Mann direkt unterhalb des Fensters. Der Tatverdächtige habe sich schlafend gestellt. Ein weiterer konnte unter einem geparkten Pkw ausfindig gemacht werden, wohin er sich offensichtlich geflüchtet hatte.

Die beiden 17 und 25 Jahre alten Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen, so die Polizei weiter. Der dritte Beteiligte an dem mutmaßlichen Einbrechertrio war allerdings von der Bildfläche verschwunden. Die Ermittler bitten jetzt, dass sich Zeugen, die in der Nacht zu Freitag, 21. August, gegen 3.20 Uhr im Bereich Vicelinstraße/Anscharstraße verdächtige Personen gesehen haben, melden (Tel. 04321/9450).