Atemberaubende Bandbreite beim Straßenmusikfest in Neumünster

Neumünster

Für Manfred Spiegel ist die Teilnahme beim Straßenmusikfest Badaboom in Neumünster ein Muss. Seit 2011 ist der Musiker dabei. Diesmal spielte er zusammen mit Holger Kock aus Kiel als „Salut“ auf dem Großflecken von 11 bis 12 Uhr in der Auftaktstunde. Auf zehn Bühnen vom Kuhberg bis zum südlichen Großflecken gab es stundenweise bei herrlichem Spätsommerwetter bis 17 Uhr kostenfrei Livemusik für Zuhörer.

„Das Ganze belebt einfach das Zentrum. Es ist ein schöner Treffpunkt – auch wenn man in Zeiten der Corona-Pandemie nicht so dicht stehen dürfe“, betonte Manfred Spiegel. Wenn es vor den Bühnen mal eng wurde, dann schritten die Helfer vom Organisationsteam ein. Allerdings war das nicht oft notwendig. Ein bis zwei Personen gab es an jeder Bühne. Organisiert wurde die Veranstaltung wieder vom Verein Jugendmusik, der auch Träger der Musikschule ist.

„Alle Bands spielen ohne Honorar“, berichtete Bernd Müller, 1. Vorsitzender des Trägervereins. In einer kurzen Ansprache vor dem Einkaufszentrum Holstengalerie dankte er Karsten Hillgruber, Erster Stadtrat, für die finanzielle Unterstützung und die Realisierungschance während der Corona-Pandemie. Dann sorgten die 25 Mitglieder des Mädchenmusikzuges unter Leitung des neuen Dirigenten Christos Meitanis für flotte Musik.

Der Mädchenmusikzug eröffnete Badaboom traditionell vor der Holstengalerie. Quelle: Frank Scheer

Mit bis zu 5000 Euro unterstützt die Stadt Neumünster das Straßenmusikfestival, so Hillgruber. 1000 Euro steuert die Hans-Hoch-Stiftung bei, so Müller. Badaboom wurde am Sonnabend zum nunmehr zwölften Mal veranstaltet, seit 2017 zieht der Verein Jugendmusik die Fäden.

Stefan Back, Leiter der Musikschule, würdigte die Bandbreite der Musikrichtungen als atemberaubend . Bis auf ein oder zwei Auftritte wurden alle angekündigten Auftritte realisiert, sodass insgesamt 60 bis 70 Gruppen sich musikalisch in Szene setzen konnten. Zum Teil gab es vor den Bühnen richtig viele Zuschauern, einige Gastspiele hätten mehr Publikum verdient gehabt.