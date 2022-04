Mit einer beeindruckenden Tanz-Choreografie auf dem Schulhof setzte die Landschule an der Eider in Wattenbek ein deutliches Zeichen für den Frieden in der Ukraine. Auf einem aufgemalten Peace-Zeichen im XXL-Format bewegten sich 215 Grundschüler im Takt – und zeigten dabei viel Blau-Gelb.