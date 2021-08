Rennende Kinder, ausgelassenes Spiel. Wie groß der natürliche Bewegungsdrang von Kindern ist, konnte man beim Weltspieltag in Neumünsters Innenstadt erleben. Initiator Ulf Schloßbauer und sein Team nutzten die große Resonanz auch als Aufruf an Politik und Verwaltung: „Lasst uns (was) bewegen.“