Ausstellung in Neumünster: Von Planeten, Sternen und Mondphasen

Neumünster

Das Weltall fasziniert viele Menschen. Die meisten kennen Sterne vom Blick in den Nachthimmel – aber was sind Sterne eigentlich, und wie kann man sie genauer beobachten? Was hat es mit den Planeten auf sich? Wo ist der Platz unserer Erde im Sonnensystem und in unserer Heimatgalaxie, der Milchstraße?

Um Fragen wie diese geht es in der Ausstellung „Astronomie für alle“, die jetzt im Museum Tuch+Technik in Neumünster zu sehen ist. Dabei wird Astronomie durch interaktive Exponate erfahrbar: Die Gäste können einen echten Meteoriten anfassen, Mondphasen sortieren, anhand von Modellen die relativen Größen von Sternen und die dreidimensionale Struktur eines Sternbilds erfahren und vieles mehr.

Lesen Sie auch Ein Buch zum Jubiläum der Sternwarte Neumünster

In vier Themenbereichen widmet sich die Ausstellung den Grundlagen der ältesten Wissenschaft der Welt. Unter der Überschrift „Blick in den Himmel“ geht es darum, was wir überhaupt am Himmel sehen und wie sich diese Objekte näher untersuchen lassen. In „Unser Platz im Weltall“ geht es um die Position der Erde im Kosmos. Im Ausstellungsteil „Sterne: Ferne Sonnen“ werden die Eigenschaften der selbstleuchtenden Himmelskörper untersucht. Und im Bereich „Andere Welten“ geht es um eines der spannendsten Themen: Wie weist man Planeten außerhalb unseres Sonnensystems nach – und ist dort Leben möglich?

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch die Sternwarte Neumünster zeigt einige Exponate, darunter Teleskope verschiedener Bauarten, Objekte und Schriftstücke zur Mondlandung sowie Fotografien. Der Leiter der Sternwarte, Marco Ludwig, war in die Vorbereitung der Ausstellung involviert. Er ist als einer der wenigen Schleswig-Holsteiner der Namensgeber eines Kleinplaneten.

Die Wanderausstellung wurde vom Haus der Astronomie Heidelberg und dem Max-Plack-Institut für Astronomie organisiert und gestaltet. Das Museum Tuch + Technik zeigt sie (inklusive eines Rahmenprogramms) bis zum 9. Oktober in Kooperation mit der Sternwarte Neumünster, unterstützt von der Stiftung der Sparkasse Südholstein.