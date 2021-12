Bachchor Neumünster führt Weihnachtsoratorium in Vicelinkirche auf

Neumünster

Musikalisch wird es am Sonntag, 12. Dezember, um 18 Uhr in der Neumünsteraner Vicelinkirche: Es ist wieder Zeit für das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Der Bachchor Neumünster freut sich nach der coronabedingten Absage im vergangenen Jahr um so mehr auf die kommende Aufführung, die an zwei Konzertabenden geplant ist.

Alle sechs Kantaten des Weihnachtsoratoriums an zwei Abenden

Am 12. Dezember werden die populären Kantaten I bis III zu hören sein, IV bis VI folgen am Sonntag, 2. Januar 2022 – ebenfalls um 18 Uhr. Neben dem Bachchor Neumünster werden die Sopranistin Olivia Stahn aus Berlin, die Altistin Christine Wehler aus Köln, der Tenor Knut Schoch aus Hamburg und der Bassist Christian Palm aus Köln auftreten. Es spielt die Capella Vicelina auf Instrumenten der Barockzeit unter der Konzertmeisterin Gabriele Steinfeld. Die musikalische Leitung hat der Kantor und Organist der Vicelinkirche, Karsten Lüdtke.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei den Konzerten in der Vicelinkirche gilt 2G, Impf- und Genesenennachweise werden am Eingang kontrolliert. Zudem muss während der Aufführung ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Die Karten kosten zwischen 12 und 25 Euro und sind im Vorverkauf unter anderem bei Auch&Kneidl am Großflecken zu bekommen. Restkarten werden am Sonntag ab 17 Uhr an der Abendkasse verkauft.