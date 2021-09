Badaboom bringt die Innenstadt von Neumünster zum Klingen

Neumünster

Das Straßenmusikfestival in Neumünster heißt Badaboom. Auf zehn Bühnen zwischen Gänsemarkt und dem südlichem Großflecken gibt es am kommenden Sonnabend stündlich wechselnde Konzerte mit Musik in allen Schattierungen.

Um 11 Uhr auf dem Gänsemarkt spielt der Mädchenmusikzug zur Eröffnung. Diese schöne Tradition gibt es seit 2017, seit der Verein für Jugendmusik auch der Ausrichter von Badaboom ist.

Blasmusik und Hardrock auf einer Bühne in Neumünster

Auf der gleichen Bühne wird aber auch Hardrock zu hören sein, während ein paar Straßen weiter Singer-Songwriter aufspielen, nicht weit von einem Ensemble mit mittelalterlicher Musik. Die musikalische Bandbreite verspricht wieder groß zu werden.

Einige Corona-Maßnahmen wie Abstand und Nies- und Hustetikette müssen weiterhin beachtet werden, wie der Veranstalter mitteilte.