Die „Lütten Lüüd“, also die Kinder aus der gleichnamigen Kita, sorgen für einen großen Farbtupfer in der Innenstadt von Neumünster. Zum 25-jährigen Bestehen der Einrichtung haben die kleinen Künstler ein riesiges Banner bemalt. Das hängt an der grauen Fassade vom ehemaligen Karstadt-Gebäude.