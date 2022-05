Alle wollten in der ersten Reihe parken: Lange vor dem Einlass standen am Donnerstagabend viele Autos auf dem Gelände der Holstenhalle in der Schlange. Die Mitglieder des Serviceclubs Round Table haben mit ihrer Idee eines Autokinos offenbar einen Nerv getroffen. Der düstere Batman-Film musste allerdings mit leichter Verzögerung starten.