Bauwirtschaft fiebert der Nordbau in Neumünster entgegen﻿

Im vergangenen Jahr verloren sich etwa 1000 Besucher auf der Messe mit dem ulkigen Namen „Fachausstellung Bau mit Seminaren in Zeiten von Corona – powered by Nordbau“ in Neumünster, aber ab Mittwoch (8. September) sollen wieder Zigtausende auf das Holstenhallengelände strömen und sehen, was die Branche an neuen Produkten und Techniken entwickelt hat. Die Fachleute haben ihre Kollegen und Kunden lange nicht gesehen und wollen wieder loslegen.

Den Eindruck haben Holstenhallen-Geschäftsführer Dirk Iwersen und Messeleiter Wolfgerd Jansch in vielen Gesprächen bekommen. „Wir sind jetzt froh, dass wir uns vor etwa neun Monaten getraut haben, die 66. Nordbau zu planen – mit ausdrücklicher Unterstützung von Ministerpräsident Daniel Günther. So lange dauert die Vorbereitungszeit einer solch großen Messe“, sagte Iwersen auf der Pressekonferenz zur größten Baufachmesse in Nordeuropa, auf der sich von Mittwoch bis Sonntag (8. bis 12. September) 556 Aussteller aus 13 Nationen präsentieren werden.

Weniger Firmen als sonst auf der Nordbau Neumünster

Das sind deutlich weniger als die sonst üblichen gut 800 Firmen, aber zum einen passen wegen der Abstandsregeln weniger Stände auf das etwa 85 000 Quadratmeter große Gelände und in die Hallen, zum anderen pausieren manche Stammkunden lieber noch einmal. Niemand weiß, wie viele Besucher sich auf eine große Messe trauen werden. Die Norla in Rendsburg hatte am vergangenen Wochenende weniger Besucher als in früheren Jahren.

Das Nordbau-Sonderthema heißt in diesem Jahr „Ein zweites Leben für Baustoffe – ressourcenschonend bauen im Hoch- und Tiefbau”. Damit will die Messe nicht nur den Blick auf einen schonenden Umgang mit Rohstoffen lenken, sondern auch eine Austauschplattform installieren. In Halle 8 startet die Schau in Zusammenarbeit mit der Technischen Hochschule Lübeck und zahlreichen Verbänden.

Hier werden viele Lösungen gezeigt, wie Baumaterialien wiederverwendet werden können, auch unter Mithilfe von Studierenden der Technischen Hochschule Lübeck, die viele Lösungen präsentieren. Hier gibt es etwa Fliesen aus Bauschutt, Hartfaserplatten aus Hanf und recycelten Kunstrasen zu sehen. Recycling wird wegen strengerer Vorgaben und stetig steigender Preise immer wichtiger, auch für den kleinen Handwerksbetrieb.

Eine Dachlatte kostet den Handwerker zeitweilig den fünffachen Preis

Ein riesiges Problem für die gesamte Branche sind die zuletzt enorm gestiegenen Materialpreise und lange Lieferfristen. „Holz ist extrem knapp im Moment. Eine Dachlatte kostet den Handwerker zeitweilig den fünffachen Preis – wenn er sie überhaupt bekommt“, sagte Dietmar Walberg von der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen. Für Metalle und Betonstahl würden immer mal wieder Preisaufschläge von 100 bis 150 Prozent aufgerufen, und das ändere sich zum Teil täglich.

Wegweiser für die zahllosen Neuankömmlinge auf dem Messegelände. Quelle: Ulf Dahl

Da besonders große Bauprojekte sehr lange Vorlaufzeiten haben, ist die Kalkulation für die Bauherren enorm schwierig geworden. Die Ursachen für die hohen Preise haben diverse Ursachen – vom starken Holzexport in die USA wegen der dortigen Waldbrände über gestörte Lieferketten durch die Corona-Krise bis hin zur schlicht großen Nachfrage. Hinzu kommen immer stärkere Auflagen durch die Gesetzgeber. Dietmar Walberg: „In Deutschland muss man jetzt bei Neubauten mit einem Preis von 4000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche rechnen. Wenn man so ein Objekt dann wirtschaftlich betreiben will, landet man zwangsläufig bei 13 oder 14 Euro Kaltmiete.“

Das wiederum stört auch Alexander Blazek, Landesvorsitzender und Deutschlands Vizepräsident beim Hauseigentümerverband Haus & Grund. „Die CO2-Bepreisung schlägt sich nicht nur an der Tankstelle nieder, sondern auch beim Heizen mit Öl oder Gas. Wir zeigen auf der Nordbau, welche anderen Möglichkeiten es gibt“, sagte Blazek. Da Bauland knapp und teuer, der Drang der Anleger zum Betongold aber ungebrochen sei, stiegen die Preise immer weiter – letztlich auch für Mieter.

Trotzdem wird derzeit im Norden so viel gebaut wie lange nicht. Die Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe Schleswig-Holsteins sind im ersten Halbjahr 2021 um knapp 15 Prozent gestiegen. Das ist mit Abstand der höchste Wert seit Beginn der Messungen durch das Statistikamt Nord im Jahr 2008. Das größte Plus gab es im Wohnungsbau: Hier stiegen die Auftragseingänge um ein Viertel auf 469 Millionen Euro.