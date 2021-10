Begegnungszentrum Faldera in Neumünster wieder geöffnet

Neumünster

Eine Mal- und eine Fotogruppe für kreativ Interessierte, die Sportgruppe „Aktiv 70plus“ für Leute, die sich unter fachkundiger Anleitung gern bewegen – dies sind nur einige der Angebote, die das Begegnungszentrum Faldera jetzt wieder macht.

Mittwoch-Spaziergänger mit anschließendem Kaffeetrinken, der Seniorenclub des Deutschen Roten Kreuzes für Menschen, die gern spielen, und einmal monatlich ein bunter Nachmittag mit Spiel und Klönschnack sind nun ebenfalls wieder möglich.

In Neumünster werden feste Telefonpartner vermittelt

Auch der Seniorenbeiratsvertreter für den Stadtteil Faldera, Hans-Georg Stanull, bietet wieder monatlich seine Sprechstunde an. Und für Ältere, die sich noch nicht in die Gruppen trauen, bietet die Leiterin Elke Kuchler an, feste Telefonpartner zu vermitteln.

Im Begegnungszentrum gilt für alle Veranstaltungen und Gruppenangebote die 3G-Regel. Näheres gibt es unter Tel. 04321/ 942-34 85 immer dienstags, mittwochs und freitags. „Auch wenn Leute neue Ideen für Angebote oder Interesse an einem freiwilligen Engagement haben, können sie sich gern bei mir melden“, sagt Elke Kuchler. Sie ist regelmäßig dienstags von 14 bis 17 Uhr vor Ort.