Neumünster

Am Mittwoch war ein Fall von Betrug per Nachricht über den Messengerdienst Whatsapp in Eckernförde bekannt geworden. Am Donnerstag ist eine Frau aus Neumünster offenbar mit derselben Masche auf einen Betrüger hereingefallen.

Unbekannte Täter hatten der Frau über Whatsapp eine Nachricht geschickt (“Hallo Mama!“) Die angebliche Tochter hätte ihr Handy verloren, daher die Nachricht von einer unbekannten Nummer. Die Mutter möge bitte dringend 4000 Euro an eine angebliche Firma überweisen – was die Frau auch tat. Das Konto war bei einer „N 26 Bank“, wie die Polizeidirektion Neumünster mitteilte.

Am Donnerstagmorgen kam heraus, dass die Tochter nie diese Nachricht geschickt hatte. Die Polizei weiß von zwei weiteren Fällen, bei denen es beim Versuch geblieben ist. Sehr ähnlich war der Fall in Eckernförde gelaufen: Hier wurden 2600 Euro an Betrüger überwiesen.

Die Polizei rät in solchen Fällen: „Tätigen Sie niemals Überweisungen ohne persönliche oder telefonische Kontaktaufnahme mit den Familienangehörigen, die darum bitten.“