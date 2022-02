Neumünster

Ärger ohne Ende in Neumünster: „Ein amtsbekannter Mann“ – so die Bezeichnung der Bundespolizei – bat die Beamten am Sonnabendabend im Bahnhof um Hilfe, mit der Begründung, dass er sich an der Hand verletzt habe. Die Polizisten schauten sich den Mann an, konnten aber keine Verletzung feststellen, wie die Polizei berichtet. Dann eskalierte die Situation.

Der Mann sei immer aggressiver gegenüber den Beamten geworden, so die Polizei. Sie hätten ihm einen Platzverweis erteilt und ihn aus dem Gebäude geleitet. Am Ausgang habe der 31-Jährige plötzlich einen anderen Mann attackiert und ihn an eine Wand gedrückt. Die Bundespolizisten seien daraufhin sofort eingeschritten und hätten ihm Handschellen anlegen müssen. Während der polizeilichen Maßnahmen habe er mehrfach nach den Beamten getreten.

Nach 24 Stunden klingelte der Mann wieder bei der Bundespolizei

Ein Alkoholtest ergab auf der Dienststelle demnach einen Promillewert von 1,25. „Ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet“, teilt die Bundespolizeiinspektion Flensburg mit.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Etwa 24 Stunden später habe derselbe Mann erneut bei der Bundespolizei geklingelt – er habe mit den Beamten reden wollen. Während des Gespräches jedoch sei der 31-Jährige wieder aggressiv geworden und habe diesmal sogar versucht, die Beamten mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Außerdem habe er sie beleidigt und die Polizisten fortlaufend bedroht.

Auch an dem Abend sei der Mann mit 1,53 Promille alkoholisiert gewesen. Neben einer erneuten Strafanzeige wegen Widerstands kommen nun noch Anzeigen wegen Beleidigung und Bedrohung dazu, wie die Polizei mitteilt.