Am 29. März entscheidet die Gemeindevertretung Bordesholm über eine Satzung zum Schutz der Bäume – auf öffentlichen wie auf privaten Flächen. Aber so schnell wird das Regelwerk wohl nicht kommen: Nötig ist ein Entwurfs- und Auslegungsverfahren. Und da gibt es noch das Biest in Ulrich Schusters Garten.